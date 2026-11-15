Nhìn lại đợt 1 Kỳ họp thứ hai: Quyết sách bứt phá, khơi thông nguồn lực tăng trưởng
Khơi thông nguồn lực để tăng trưởng hai con số – yêu cầu ấy xuyên suốt từ công tác lập pháp đến thảo luận kinh tế – xã hội và chất vấn trong đợt 1 Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Những điểm nghẽn được đưa ra tranh luận, trách nhiệm được yêu cầu làm rõ, các giải pháp được xem xét đến khả năng thực hiện. Đợt làm việc vừa khép lại đã đặt nền tảng cho những quyết sách thúc đẩy phát triển, cùng yêu cầu chuyển các cam kết tại nghị trường thành hành động cụ thể.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhin-lai-dot-1-ky-hop-thu-hai-quyet-sach-but-pha-khoi-thong-nguon-luc-tang-truong-246261115133548165.htm