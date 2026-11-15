Nhìn lại đợt 1 Kỳ họp thứ hai: Quyết sách bứt phá, khơi thông nguồn lực tăng trưởng

Đến 14 giờ ngày 15/11, toàn bộ các tuyến Quốc lộ và đường cao tốc do Trung ương quản lý đã được khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn. Trên hệ thống đường bộ do địa phương quản lý, hiện còn 3 vị trí tắc đường tại Lào Cai, Thanh Hóa và Gia Lai đang được tổ chức phân luồng, khẩn trương xử lý.