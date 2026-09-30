Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Sức hấp dẫn đa dạng của các điểm đến

Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) được tổ chức nhằm vinh danh những đại diện tiêu biểu của ngành du lịch tại châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương. Trong mùa tổ chức 2026, Việt Nam lần thứ 8 được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á.

Ông Graham Cooke, nhà sáng lập Giải thưởng Du lịch thế giới chia sẻ: "Các đơn vị đoạt giải là những đại diện xuất sắc nhất cho chất lượng và thành tựu của ngành du lịch. Tôi xin chúc mừng tất cả các đơn vị đã không ngừng nâng cao chuẩn mực và khẳng định những dấu ấn nổi bật trong lĩnh vực du lịch tại khu vực rộng lớn và giàu tiềm năng này”.

Không chỉ được vinh danh ở cấp quốc gia, nhiều điểm đến, địa phương của Việt Nam cũng để lại nhiều dấu ấn đậm nét tại các hạng mục quan trọng của Giải thưởng Du lịch thế giới 2026.

Nếu như Hà Nội được trao danh hiệu Điểm đến thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á, thì Thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục khẳng định thế mạnh về du lịch đô thị khi được vinh danh là Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á, cùng Điểm đến du lịch doanh nhân hàng đầu châu Á. Bên cạnh đó, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng được xướng tên ở hạng mục Cơ quan quản lý du lịch địa phương hàng đầu châu Á.

Các đơn vị đoạt giải là những đại diện xuất sắc nhất cho chất lượng và thành tựu của ngành du lịch. Tôi xin chúc mừng tất cả các đơn vị đã không ngừng nâng cao chuẩn mực và khẳng định những dấu ấn nổi bật trong lĩnh vực du lịch tại khu vực rộng lớn và giàu tiềm năng này. Ông Graham Cooke, nhà sáng lập Giải thưởng Du lịch thế giới

Tại Giải thưởng Du lịch thế giới lần này, Sơn La có 2 đại diện được vinh danh là Tà Xùa với danh hiệu Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á, Mộc Châu với danh hiệu Điểm đến thiên nhiên vùng hàng đầu châu Á.

Phong Nha-Kẻ Bàng của Quảng Trị cũng tiếp tục được ghi nhận với danh hiệu Vườn quốc gia hàng đầu châu Á. Tam Chúc của Ninh Bình cũng được vinh danh Thắng cảnh văn hóa hàng đầu châu Á.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, kết quả trên cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam ngày càng đa dạng, trải rộng từ các đô thị lớn, trung tâm sự kiện đến các điểm đến thiên nhiên, văn hóa và di sản. Lợi thế của Việt Nam không chỉ nằm ở một nhóm sản phẩm riêng lẻ mà ngày càng được thể hiện trên nhiều phương diện, từ văn hóa, di sản, thiên nhiên, nghỉ dưỡng đến du lịch đô thị, sự kiện và công vụ.

Năng lực cung ứng dịch vụ ngày càng nâng cao

Được mệnh danh là "giải Oscar" của ngành du lịch, Giải thưởng Du lịch thế giới bắt đầu được triển khai từ năm 1993. Sự kiện được tổ chức nhằm ghi nhận những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực du lịch và lữ hành trên phạm vi toàn cầu.

Các giải thưởng được đánh giá và trao qua nhiều cấp độ, từ khu vực đến toàn cầu, ở nhiều nhóm hạng mục dành cho điểm đến, cơ quan quản lý và doanh nghiệp du lịch, lữ hành.

Cùng với các điểm đến hàng đầu, mùa giải năm nay, nhiều thương hiệu du lịch nổi tiếng của Việt Nam trong các lĩnh vực khách sạn, khu nghỉ dưỡng, hàng không, lữ hành cũng được vinh danh tại các hạng mục hàng đầu châu Á.

Nổi bật có thể kể đến Vietnam Airlines với 2 danh hiệu là Hãng hàng không hàng đầu châu Á về trải nghiệm khách hàng và Hãng hàng không hàng đầu châu Á hạng phổ thông đặc biệt. Sun Group với danh hiệu Tập đoàn du lịch tích hợp hàng đầu châu Á, cùng Thị trấn Hoàng hôn (Phú Quốc) đạt danh hiệu Dự án phát triển du lịch hàng đầu châu Á.

Ngoài ra, Vân Đồn được vinh danh ở hạng mục Sân bay khu vực hàng đầu châu Á, Cảng tàu quốc tế Hạ Long được vinh danh là Cảng tàu hàng đầu châu Á. Giải thưởng Công ty lữ hành hàng đầu châu Á xướng tên Vietravel. Sun World Ba Na Hills để lại dấu ấn với vị trí Công viên chủ đề hàng đầu châu Á.

Các thương hiệu Việt cũng góp mặt ở nhiều hạng mục về khu nghỉ dưỡng như: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort được vinh danh là Khu nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu châu Á, Salinda Resort Phú Quốc được vinh danh là Khu nghỉ dưỡng Boutique hàng đầu châu Á, Premier Village Phú Quốc Resort được vinh danh là Khu nghỉ dưỡng biệt thự hàng đầu châu Á…

Có thể thấy, sự hiện diện đồng thời của điểm đến, cơ quan quản lý và các doanh nghiệp dịch vụ du lịch của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026 đã phần nào phản ánh sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt đang được hình thành trên một hệ sinh thái ngày càng đa dạng, trong đó chất lượng điểm đến được bổ trợ bởi năng lực cung ứng dịch vụ và trải nghiệm cho du khách.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhiều điểm đến, doanh nghiệp trong ngành du lịch của Việt Nam tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026 trong bối cảnh năng lực cạnh tranh du lịch của đất nước tiếp tục có những bước tiến tích cực trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Điều này cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam đang được ghi nhận trên nhiều phương diện, từ điểm đến quốc gia, đô thị, di sản, thiên nhiên đến các sản phẩm và dịch vụ du lịch. Qua đó, tiếp tục tạo dấu ấn rõ nét hơn của Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.

Được mệnh danh là "giải Oscar" của ngành du lịch, Giải thưởng Du lịch thế giới bắt đầu được triển khai từ năm 1993. Sự kiện được tổ chức nhằm ghi nhận những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực du lịch và lữ hành trên phạm vi toàn cầu.