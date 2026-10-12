Nhìn lại cuộc sống và sự nghiệp đầy biến động của những người con nuôi nghệ sĩ Hoài Linh

Hoài Lâm

Trong số các người con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh, Hoài Lâm chính là gương mặt thu hút nhiều sự chú ý từ công chúng nhất. Cột mốc quan trọng đưa anh trở thành tên tuổi được đông đảo khán giả yêu mến là khi xuất sắc giành ngôi vị Quán quân chương trình Gương mặt thân quen 2014. Sở hữu giọng ca đong đầy cảm xúc cùng ngoại hình hiền lành, anh từng được kỳ vọng sẽ bứt phá thành một trong những ca sĩ hàng đầu làng giải trí Việt.

Hoài Lâm được Hoài Linh nâng đỡ trong những năm đầu vào nghề.

Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của nam ca sĩ không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Năm 2018, Hoài Lâm gây sốc khi tuyên bố hủy 12 show diễn trong và ngoài nước, thậm chí có những show báo hủy bỏ chỉ trước giờ mở màn với lý do sức khỏe không đảm bảo.

Mối quan hệ của Hoài Linh và con nuôi trở nên căng thẳng hơn khi nam danh hài tuyên bố: "Sự nghiệp của Hoài Lâm xuống hay lên là do nó có biết giữ hay không. Việc này không còn nằm trong bàn tay của tôi nữa rồi. Khi Hoài Lâm có vị thế, nó phải tự biết giữ, tôi đã dặn rồi. Hoài Lâm thích hát nhạc trẻ lắm, nó còn trẻ mà, nên thích mê. Tôi không giận, nhưng nói một hai lần, lần thứ ba không nghe nữa thì thôi. Mắc công tôi tốn hơi, phải dưỡng chút hơi thở cuối cùng, nói nhiều chi cho mệt".

Vào tháng 9/2026, Hoài Lâm gây bất ngờ khi tái ngộ Hoài Linh tại nhà thờ Tổ nghiệp.

Sau khoảng thời gian đó, Hoài Lâm hạn chế xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật, trải qua không ít sóng gió đời tư và rất ít khi bước lên sân khấu biểu diễn. Hai cha con cũng trải qua thời gian dài không xuất hiện chung, mãi tới vài năm trở lại đây mối quan hệ mới dần cởi mở hơn. Vào tháng 9/2026, Hoài Lâm gây bất ngờ khi tái ngộ Hoài Linh tại nhà thờ Tổ nghiệp, cùng nhau thể hiện màn song ca đánh dấu khoảnh khắc đặc biệt sau nhiều năm hiếm khi đứng chung sân khấu.

Đáng chú ý, sau khi lập gia đình, nam ca sĩ đã chia sẻ bức tâm thư trải lòng gửi lời cảm ơn cùng lời xin lỗi tới những người từng yêu thương và chỉ dạy mình. Anh bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đến người cha nuôi Hoài Linh, diễn viên Hứa Minh Đạt cùng đông đảo khán giả. Hoài Lâm thừa nhận bản thân từng có những hành vi, suy nghĩ tiêu cực trên mạng xã hội khiến những người quan tâm anh phải thất vọng và buồn lòng. Đồng thời, anh thể hiện mong muốn được trở lại con đường âm nhạc bằng chính năng lực lao động, tập trung ca hát và dùng những thành quả cụ thể trong tương lai để chứng minh cho sự thay đổi của bản thân.

Phạm Hương

Vào tháng 3/2016, Phạm Hương khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ nghệ sĩ Hoài Linh là người hỗ trợ, đưa nhiều lời khuyên khi cô quyết định Nam tiến. Phạm Hương từng chia sẻ: "Tôi phải gọi nghệ sĩ Hoài Linh là bố nuôi. Bố Hoài Linh là một người mà tôi rất hâm mộ. Bố đơn giản, chân thật và mộc mạc. Khi tôi vào Sài Gòn, có cả bà ngoại Ngọc Giàu, cùng với bố Hoài Linh là những người đã giúp đỡ và nâng đỡ tôi rất nhiều. Họ truyền cho tôi niềm yêu thương, sự cống hiến thật sự của mình với cái nghề mà mình đang theo đuổi".

Phạm Hương gọi nghệ sĩ Hoài Linh là bố nuôi.

Trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, con đường sự nghiệp của mỹ nhân gốc Hải Phòng phát triển vô cùng rực rỡ. Dù vậy, đến năm 2018, Phạm Hương quyết định tạm ngưng mọi hoạt động nghệ thuật để sang Mỹ sang định cư.

Sau đó, cô lần lượt công bố việc có hai con trai và dành toàn thời gian cho cuộc sống gia đình. Thay vì xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện giải trí trong nước, người đẹp chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, thời gian bên các con và những chuyến đi cùng gia đình trên mạng xã hội.

Dù chưa từng tổ chức đám cưới rình rang hay công khai quá nhiều về hôn nhân, nhưng cuộc sống của Phạm Hương vẫn khiến nhiều người choáng ngợp bởi biệt thự sang trọng, xe sang, hàng hiệu và những chuyến du lịch xa xỉ. Tuy nhiên, nàng hậu vẫn hạn chế công khai diện mạo của ông xã trên MXH.

Phạm Hương hiện tại có 2 con, tạm ngưng hoạt động nghệ thuật và sống tại Mỹ.

Ben Hoàng Quân

Trong dàn con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh, Ben (tên thật là Hoàng Quân) được công chúng biết đến từ khi còn rất nhỏ. Anh từng xuất sắc giành ngôi vị Quán quân Gương mặt thân quen nhí 2015 nhờ tài năng ca hát, nhảy múa cùng khả năng diễn xuất ấn tượng.

Sau thành công khi còn nhỏ, Hoàng Quân không liên tục xuất hiện trong showbiz mà dành nhiều thời gian cho việc học. Bước vào giai đoạn trưởng thành, Quân bắt đầu định hình rõ hơn con đường của mình, đồng thời cân bằng giữa học tập và hoạt động nghệ thuật.

Ở thời điểm hiện tại, Hoàng Quân vẫn kiên trì theo đuổi các hoạt động nghệ thuật, góp mặt trong các chương trình truyền hình và định hướng phát triển bản thân ở cả mảng ca hát lẫn đóng phim. So với hình ảnh cậu bé ngày nào trên sân khấu Gương mặt thân quen nhí, anh đã có sự lột xác rõ rệt về phong thái lẫn ngoại hình.

Ben Hoàng Quân vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nghệ sĩ Hoài Linh.

Cao Hữu Thiên

Cao Hữu Thiên, tên thật Huỳnh Đức Nhật, từng được chú ý khi thay mặt Hoài Linh nhận giải tại một lễ trao giải truyền hình vào năm 2014. Anh hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ, song không tạo được dấu ấn rộng rãi như Hoài Lâm.

Sau biến cố, cuộc sống hiện tại của Cao Hữu Thiên kín tiếng.

Biến cố lớn đã xảy ra với Cao Hữu Thiên vào tháng 4/2020 khi anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng trong lúc đi giao hàng. Trải qua ca phẫu thuật cùng một thời gian dài dưỡng bệnh, anh dần khôi phục và quay lại với cuộc sống thường nhật. Trong khoảng thời gian khó khăn đó, nam ca sĩ phải kết hợp giữa việc đi hát và kinh doanh online để trang trải chi phí sinh hoạt.

Ánh Linh

Ánh Linh tên thật là Phạm Hoài Linh, quê ở Tuyên Quang. Cô bắt đầu được khán giả biết đến sau khi tham gia Solo cùng bolero mùa thứ hai vào năm 2015. Sau cuộc thi, NSƯT Hoài Linh nhận cô làm con nuôi và đặt nghệ danh Ánh Linh, nhằm tránh nhầm lẫn với tên của mình.

Định hướng theo đuổi dòng nhạc bolero, cô từng góp mặt ở một số sân khấu ca nhạc và chương trình truyền hình. Sau một chặng đường hoạt động, Ánh Linh bất ngờ ở ẩn, vắng bóng khỏi làng giải trí. Mới đây, nữ ca sĩ đã chính thức trở lại sau hơn hai năm ít xuất hiện vì chịu ảnh hưởng nặng nề đến dây thanh quản do di chứng của việc dùng thuốc.

Ca sĩ Ánh Linh vừa trở lại hoạt động sau thời gian vắng bóng.