Nhìn lại 5 trận El Clásico kinh điển đi vào lịch sử bóng đá

Messi và Ronaldo là tâm điểm của những màn so tài kinh điển trong lịch sử El Clásico. (Nguồn: Getty Images)

Một trong những cuộc đối đầu lâu đời nhất của bóng đá thế giới sắp diễn ra, khi Barcelona tiếp đón Real Madrid trong trận El Clásico diễn ra vào rạng sáng 26/10.

El Clásico, trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “trận kinh điển”, là tên gọi dành cho những cuộc chạm trán giữa hai đội bóng hàng đầu La Liga. Các trận đấu này từ lâu thu hút hàng triệu khán giả trên toàn thế giới, với sự góp mặt của nhiều cầu thủ xuất sắc nhất.

Từ những màn so tài giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, hai trong số những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, đến sự xuất hiện của Neymar Jr, Luis Suárez, David Beckham và Zinedine Zidane, người hâm mộ đã được chứng kiến vô số cuộc đối đầu đáng nhớ.

Trong những năm gần đây, sự chú ý chuyển sang các ngôi sao như Lamine Yamal và Raphinha bên phía Barcelona, cùng Kylian Mbappé, Jude Bellingham và Vinícius Jr bên phía Real Madrid.

Mối kình địch giữa hai đội bắt đầu từ năm 1902. Barcelona và Real Madrid đã quá quen thuộc với nhau và chiến thắng trên sân cỏ thường mang lại niềm tự hào vượt ra ngoài khuôn khổ bóng đá.

Trước thềm trận El Clásico mới nhất, hãy cùng điểm lại 5 cuộc đối đầu đáng nhớ nhất giữa hai đội.

Real Madrid 2-3 Barcelona (23/4/2017 – La Liga)

Messi ăn mừng bàn thắng quyết định ở phút bù giờ, giúp Barcelona đánh bại Real Madrid 3-2 trên sân Santiago Bernabéu, Madrid, ngày 23/4/2017. (Nguồn: Getty Images)

Danh sách mở đầu bằng một trận đấu kinh điển mọi thời đại.

Đây là một trong những chiến thắng được người hâm mộ Barcelona nhớ đến nhiều nhất, khi Messi ghi bàn ở phút bù giờ, giúp đội khách đánh bại Real Madrid ngay trên sân đối thủ.

Real Madrid mở tỷ số tại sân Santiago Bernabéu nhờ pha lập công của Casemiro trong hiệp một. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, Messi đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Sau giờ nghỉ, Ivan Rakitić ghi bàn giúp Barcelona vượt lên dẫn trước. Tình hình càng trở nên khó khăn với đội chủ nhà khi đội trưởng Sergio Ramos bị truất quyền thi đấu vì pha vào bóng bằng cả hai chân với Messi.

Người hâm mộ Real Madrid tưởng như có thể thở phào khi James Rodríguez ghi bàn ở phút 85. Nhưng Messi một lần nữa khiến khán đài lặng đi với pha lập công quyết định ở tình huống cuối cùng của trận đấu, đồng thời cán mốc 500 bàn thắng cho Barcelona.

Trận cầu kịch tính này được xem là một trong những cuộc đối đầu hay nhất lịch sử El Clásico, với những pha tấn công liên tiếp từ đầu đến cuối.

Chiến thắng tạm thời đưa Barcelona lên đầu bảng xếp hạng, nhưng Real Madrid mới là đội đăng quang La Liga mùa giải đó, hơn đối thủ xứ Catalonia 3 điểm.

Barcelona 3-3 Real Madrid (10/3/2007 – La Liga)

Trận đấu tại sân Camp Nou mang đến cho người hâm mộ những hình ảnh đầu tiên về tài năng xuất chúng của Messi trên sân cỏ.

Khi ấy mới 19 tuổi và vẫn đang trên đường hoàn thiện bản thân, Messi lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp vào lưới Real Madrid, giúp Barcelona giành lại một điểm dù phải chơi với 10 người.

Ruud van Nistelrooy ghi hai bàn cho Real Madrid trong hiệp một, trước khi Sergio Ramos nâng tỷ số lên trong hiệp hai. Tuy nhiên, Messi đã giúp Barcelona giữ lại một trận hòa với bàn gỡ ở phút bù giờ đầu tiên.

Màn trình diễn đánh dấu bước trưởng thành của tiền đạo người Argentina cũng báo hiệu giai đoạn thống trị mà anh sẽ tạo dựng trong những năm tiếp theo.

Đáng chú ý, Real Madrid và Barcelona kết thúc mùa giải với cùng 76 điểm. Dù vậy, Real Madrid giành chức vô địch nhờ thành tích đối đầu tốt hơn.

Real Madrid 4-2 Barcelona (10/4/2005 – La Liga)

Michael Owen (giữa) ăn mừng bàn thắng trong trận đấu giữa Real Madrid và Barcelona tại La Liga trên sân Bernabéu ngày 10/4/2005. (Nguồn: Getty Images)

Trận đấu tiếp theo trong danh sách chứng kiến chiến thắng thuyết phục của Real Madrid.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành chiến thắng đậm trên sân nhà với sự góp mặt của dàn “Galácticos” – những ngôi sao đẳng cấp thế giới được Chủ tịch Florentino Pérez chiêu mộ với mức phí chuyển nhượng khổng lồ, góp phần làm tăng sức hấp dẫn cho trận cầu.

Huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane mở tỷ số từ sớm, trước khi Ronaldo Nazário nhân đôi cách biệt. Raúl tiếp tục ghi bàn, còn Michael Owen ấn định chiến thắng ở phút 65.

Nhiều ngôi sao khác của Real Madrid như David Beckham, Roberto Carlos, Luís Figo và Iker Casillas cũng góp mặt trong trận đấu.

Samuel Eto'o và Ronaldinho ghi bàn cho Barcelona, nhưng chừng đó là chưa đủ để ngăn Real Madrid giành chiến thắng. Dẫu vậy, Barcelona mới là đội vô địch La Liga mùa giải năm đó, kết thúc mùa giải với khoảng cách 3 điểm so với đối thủ.

Real Madrid 2-6 Barcelona (2/5/2009 – La Liga)

Bộ đôi Thierry Henry và Messi đã có màn trình diễn bùng nổ, khiến người hâm mộ Real Madrid thất vọng ngay tại sân Bernabéu.

Khi Gonzalo Higuaín đưa Real Madrid vượt lên dẫn trước ở phút 14, người hâm mộ đội chủ nhà có lý do để kỳ vọng vào một kết quả thuận lợi. Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau, Henry đã ghi bàn gỡ hòa.

Những gì diễn ra tiếp theo biến trận đấu thành màn rượt đuổi tỷ số đầy sôi động. Henry hoàn tất cú đúp, Messi cũng lập cú đúp, trong khi Carles Puyol và Gerard Piqué mỗi người đóng góp một bàn.

Bàn thắng thứ hai của Sergio Ramos trong hiệp hai gần như không còn nhiều ý nghĩa, khi Real Madrid bị đối thủ truyền kiếp đánh bại với tỷ số cách biệt ngay trên sân nhà.

Barcelona sau đó giành chức vô địch La Liga một cách thuyết phục, kết thúc mùa giải với khoảng cách 9 điểm so với Real Madrid.

Real Madrid 1-0 Barcelona (20/4/2011 – Chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha)

Cristiano Ronaldo đánh đầu ghi bàn quyết định, giúp Real Madrid đánh bại Barcelona trong trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha ngày 20/4/2011. (Nguồn: Getty Images)

Trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha năm 2011 là cuộc đối đầu El Clásico đầy kịch tính. Hai đội không thể ghi bàn trong 90 phút thi đấu chính thức, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Nhiều người cho rằng loạt sút luân lưu sẽ quyết định ngôi vô địch.

Nhưng rồi Ronaldo tạo nên khoảnh khắc quyết định. Từ đường chuyền của Ángel Di María, tiền đạo người Bồ Đào Nha bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới, giúp Real Madrid giành danh hiệu đầu tiên dưới thời HLV José Mourinho.

Di María sau đó phải nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến chiến thắng của Real Madrid. Pha đánh đầu của Ronaldo giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành chức vô địch cúp quốc nội đầu tiên kể từ năm 1993.

(theo Al Jazeera)