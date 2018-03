Nhìn lại 5 cầu thủ từng khoác áo Liverpool và Bayern

Đêm qua, Xabi Alonso tham dự trận đấu giữa HT Liverpool và HT Bayern với tư cách cầu thủ cả hai đội. Ngoài anh, còn 4 cái tên khác từng khoác áo Liverpool và Bayern.

Xabi Alonso

Số lần ra sân cho Bayern: 117

Số lần ra sân cho Liverpool: 210

Trưởng thành từ lò đào tạo Real Socieda, Xabi Alonso đã gây ấn tượng với Liverpool khi giúp CLB thời niên thiếu giành ngôi Á quân La Liga 2002/03. Năm 2004, anh đi theo tiếng gọi của HLV đồng hương Rafael Benitez để chuyển đến Anfield, đã cặp cùng Steven Gerrard, người bạn thân của anh trong những năm tháng sau đó. Cùng Liverpool, Alonso đã lên ngôi vô địch Champions League 2004/05 sau đêm Istanbul huyền thoại.

Alonso và người bạn thân Gerrard.

Xabi Alonso chia tay Liverpool để trở về Tây Ban Nha khoác áo Real Madrid năm 2009. Ở đây, anh tiếp tục giành thêm một Champions League mùa giải 2013/14.

Sau vinh quang, Xabi Alonso quyết định tìm thử thách mới tại nước Đức trong màu áo Bayern. Sau 3 mùa giải tại đây, anh bổ sung vào bộ sưu tập 3 Chiếc đĩa bạc Bundesliga.

Emre Can

Số lần ra sân cho Bayern: 7

Số lần ra sân cho Liverpool: 166

Trưởng thành từ lò đào tạo Bayern, nhưng chỉ sau 1 mùa giải chuyên nghiệp Emre Can quyết định chia tay Hùm xám bởi không thể cạnh tranh vị trí với Bastian Schweinsteiger, Luiz Gustavo và Javi Martinez. Dù vậy, anh cũng kịp có cho mình cú ăn ba lịch sử cùng Bayern.

Emre Can nhận huy chương Champions League cùng đồng đội Bayern.

Mùa Hè 2013, anh chọn Bayer Leverkusen là điểm đến tiếp theo. Thành công trong mùa giải 2013/14, nhiều CLB hàng đầu đã theo đuổi Emre Can nhưng anh quyết định chọn Liverpool.

Sau những khó khăn ban đầu, Emre Can dần tìm kiếm được vị trí chính thức đặc biệt sau khi HLV đồng hương Jurgen Klopp dẫn dắt The Kop. Đã có những thông tin cho rằng Emre Can sẽ chia tay Liverpool theo dạng CNTD sau mùa giải này. Tuy nhiên, những động thái mới nhất cho thấy điều đó sẽ không xảy ra.

Pepe Reina

Số lần ra sân cho Bayern: 3

Số lần ra sân cho Liverpool: 395

Sau danh hiệu tuyệt vời tại Istanbul, đội bóng của Benetiz trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các ngôi sao trên khắp châu Âu. Reina là một trong số đó.

Thủ thành Tây Ban Nha trưởng thành từ lò đạo tạo La Masia nổi tiếng của Barcelona. Sau khi rời xứ Catalunya năm 2002, anh thi đấu cho Villarreal. Những màn trình diễn tuyệt vời của anh lọt vào mắt xanh Benitez và Reina là người của Anfield mùa Hè 2005. Sau đó, anh đánh bại thủ thành huyền thoại Jerzy Dudek để trở thành 'người canh giữ' khung thành cho Liverpool trong 8 năm tiếp theo. Trong năm đầu tiên tại Liverpool, Reina xuất sắc cứu 3 quả penalty trong trận chung kết FA Cup giúp Liverpool vượt qua West Ham, giành ngôi vô địch.

Pepe Reina và Xabi Alonso trong lễ ăn mừng chức vô địch Bundesliga 2014/15, họ từng là đồng đội tại Liverpool

Năm 2014, anh gia nhập Bayern sau một năm được cho mượn tại Napoli. Tại nước Đức, Reina không thể cạnh tranh với Manuel Neuer và chỉ có 3 lần ra sân. Một năm sau, anh chính thức là cầu thủ Napoli.

Dietmar Hamann

Số lần ra sân cho Bayern: 143

Số lần ra sân cho Liverpool: 270

Ở tuổi 20 Hamann đã là một phần của đội hình Bayern lên ngôi vô địch Bundesliga 1993/94. Nhưng phải gần 1 năm sau, anh mới nhận được hợp đồng chuyên nghiệp sau màn tỏa sáng trong trận gặp Frankfurt ở vòng 26 Bundesliga 1994/95. Những năm còn lại, Hamann có thêm 2 danh hiệu Bundesliga và 1 UEFA Cup.

Năm 1998, Hamann gia nhập Newcastle và chỉ 1 năm sau, anh đã là người Liverpool. Bảy năm tại Anfield, Hamann đã để lại nhiều dấu ấn tuyệt vời trong lòng người hâm mộ, đặc biệt là chức vô địch Champions League 2004/05.

Markus Babbel

Số lần ra sân cho Bayern: 261

Số lần ra sân cho Liverpool: 68

Hậu vệ sinh ra tại Munich đã gắn bó với Bayern gần 20 năm (1981-2000, 1992-94 thi đấu cho Hamburg) kể từ khi anh còn là cậu bé 9 tuổi. Tại Hùm xám, Babbel đã giành được 3 Chiếc đĩa bạc nhưng cũng đã trải qua nỗi đau vô hạn trong đêm Camp Nou 1999, nơi anh cùng đồng đội bị Man United lội ngược dòng ở những phút bù giờ.

Mùa giải 2000/01, anh gia nhập Liverpool. Ngay trong năm đầu tiên, Babbel cùng The Kop giành FA Cup và UEFA Cup. Tiếc cho hậu vệ người Đức, anh một lần nữa lỡ hẹn với Champions League khi chia tay Liverpool ngay trước mùa giải đội bóng nước Anh làm nên đêm Istanbul thần thánh.