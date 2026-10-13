Nhìn hình đoán tên 5 loài côn trùng: Tưởng dễ nhưng 90% trả lời sai
Hãy quan sát thật kỹ bức hình dưới đây, liệu vốn kiến thức về thế giới tự nhiên có giúp bạn gọi tên chính xác cả 5 loài côn trùng quen thuộc này không?
Bức ảnh trên ghi lại hình ảnh cận cảnh của 5 loài côn trùng khác nhau, được đánh số thứ tự từ 1 đến 5:
Loài số 1: Có thân hình màu nâu xám sẫm với các đường hoa văn chạy dọc lưng.
Loài số 2: Thân hình thon dài, màu xanh lá cây đậm và đầu nhọn.
Loài số 3: Sở hữu đôi chân trước dạng gắp đặc trưng cùng tư thế đứng rất riêng biệt.
Loài số 4: Thân màu xanh lục tươi, vóc dáng nhỏ gọn.
Loài số 5: Có đôi cánh rộng trông giống hệt như một chiếc lá cây xanh.
Thử thách dành cho bạn: Hãy quan sát đặc điểm hình dáng, màu sắc và cấu tạo cơ thể của từng con vật để đoán xem số 1, 2, 3, 4, 5 tương ứng với những loài côn trùng nào nhé.
Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nhin-hinh-doan-ten-5-loai-con-trung-tuong-de-nhung-90-tra-loi-sai-ar1044789.html