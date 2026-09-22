Nhìn gần công trình 'lá chắn' 260 tỷ đồng tăng tốc thi công trước biển Thuận An

Bờ biển Thuận An, TP. Huế, nhiều năm qua là một trong những điểm nóng về sạt lở và xâm thực biển của khu vực miền Trung. Chỉ trong các năm 2024 và 2025, đoạn bờ biển﻿ dài khoảng 1km liên tục bị sóng lớn khoét sâu, đe dọa trực tiếp đời sống, tài sản của khoảng 500 hộ dân sinh sống ven biển.

Để ứng phó với tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, Dự án xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua phường Thuận An được triển khai với tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng. Công trình do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT TP. Huế làm chủ đầu tư.

Dự án được khởi công ngày 20/6, thời gian thực hiện 18 tháng, dự kiến hoàn thành vào ngày 20/12/2027. Đây là một trong những công trình﻿ phòng, chống thiên tai trọng điểm của TP. Huế nhằm bảo vệ khu dân cư, hạ tầng và quỹ đất ven biển trước nguy cơ xâm thực.

Theo thiết kế, công trình gồm tuyến kè bảo vệ bờ dài 670m được xây dựng bằng vải địa kỹ thuật, đá dăm, đá hộc và các cấu kiện bê tông chuyên dụng. Tuyến kè có nhiệm vụ ổn định đường bờ, hạn chế tình trạng sóng biển tiếp tục ăn sâu vào đất liền.

Một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án là hệ thống đê giảm sóng ngoài biển gồm 2 đoạn đê ngầm, mỗi đoạn dài 365m. Khi hoàn thành﻿, các đê ngầm sẽ làm giảm năng lượng sóng trước khi tác động vào bờ, góp phần giảm áp lực lên tuyến kè bảo vệ phía trong.

Dự án còn xây dựng mỏ hàn bằng ống địa kỹ thuật dài 250m nhằm điều tiết dòng chảy, giữ ổn định bãi cát ven biển và hỗ trợ chống xói lở lâu dài. Đây là giải pháp kỹ thuật được áp dụng đồng bộ cùng hệ thống kè và đê giảm sóng.

Đến cuối tháng 9/2026, tuyến kè bờ dài 670m đã thực hiện đạt khối lượng khoảng 60%. Theo kế hoạch, toàn bộ phần việc của hạng mục﻿ này sẽ hoàn thành trước ngày 30/12, tạo lớp bảo vệ quan trọng cho khu vực dân cư ven biển vào mùa mưa bão những năm tiếp theo.

Ở khu vực ngoài khơi, các nhà thầu đang tập trung đúc cấu kiện bê tông phục vụ thi công hệ thống đê giảm sóng. Toàn bộ cấu kiện của hạng mục này dự kiến hoàn thành trong năm 2026, phần lắp đặt và hoàn thiện còn lại sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2027.

Do công trình nằm dọc bờ biển nên thời tiết, sóng lớn và thủy triều là những thách thức lớn đối với quá trình thi công.

Chủ đầu tư và các đơn vị xây lắp tận dụng tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu sớm hoàn thành các hạng mục quan trọng, từng bước hình thành﻿ “lá chắn” bảo vệ bờ biển Thuận An trước nguy cơ sạt lở và xâm thực ngày càng diễn biến phức tạp tại một trong những khu vực xung yếu bậc nhất TP. Huế.