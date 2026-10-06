Nhìn gần chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng bị lấy cắp

Ngày 5/10, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an phường Ea Kao vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự làm rõ vụ mất chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Chiếc đồng hồ Rolex được thu hồi. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Trước đó, khoảng 7h ngày 3/10, Công an phường Ea Kao tiếp nhận tin báo của một công dân về việc bị mất một chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Rolex, vỏ màu vàng hồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Ea Kao báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự triển khai các biện pháp xác minh, truy xét.

Các lực lượng chức năng rà soát các mối quan hệ, dấu vết và tài liệu liên quan, từng bước khoanh vùng người nghi vấn.

Lực lượng Công an đưa người liên quan (bìa phải) đến nơi cất giấu đồng hồ Rolex. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, người liên quan khai nhận hành vi lấy chiếc đồng hồ. Lực lượng công an sau đó xác định nơi cất giấu và thu hồi chiếc Rolex theo quy định.

Sau khi làm rõ vụ việc và thu hồi tài sản, Công an phường Ea Kao hoàn tất hồ sơ, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.