Nhìn đúng, thực chất kiểm soát quyền lực ở Việt Nam

Khác biệt mô hình không đồng nghĩa buông lỏng quyền lực

Một luận điệu thường được đưa ra là Việt Nam không thực hiện “tam quyền phân lập” nên không có cơ chế kiểm soát quyền lực thực chất. Cách lập luận này áp đặt một mô hình tổ chức quyền lực làm thước đo duy nhất, bỏ qua những thiết chế và phương thức kiểm soát đang được quy định, thực hiện ở Việt Nam.

Hiến pháp năm 2013, được sửa đổi, bổ sung năm 2025, xác định quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Quyền lực nhà nước thống nhất, đồng thời có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, lập pháp và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước; Chính phủ thực hiện quyền hành pháp; Tòa án nhân dân thực hiện quyền tư pháp.

Như vậy, sự thống nhất quyền lực được đặt cùng yêu cầu phân định chức năng và kiểm soát việc thực thi. Đánh giá hiệu quả phải làm rõ cơ quan nào có thẩm quyền, quyết định nào chịu giám sát, sai phạm được phát hiện, xử lý ra sao. Việc khác biệt về mô hình không đủ làm căn cứ kết luận quyền lực bị buông lỏng.

Cơ chế kiểm soát còn được thực hiện thông qua kiểm tra, giám sát của Đảng; thanh tra, kiểm toán; giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, báo chí và nhân dân. Các phương thức này có chức năng, phạm vi riêng, đòi hỏi sự phối hợp và ràng buộc trách nhiệm. Hiến pháp cũng quy định Đảng chịu sự giám sát của nhân dân; tổ chức đảng, đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của cơ chế kiểm soát quyền lực. Đồng thời, Nghị quyết đặt yêu cầu kiểm soát chặt chẽ mọi quyền lực bằng cơ chế, ràng buộc quyền lực với trách nhiệm và xử lý hành vi lạm dụng, lợi dụng quyền lực.

Sự nhìn nhận ấy cho thấy hoàn thiện cơ chế kiểm soát là một nhiệm vụ được xác định rõ. Việc chỉ ra bất cập tạo cơ sở sửa đổi thể chế, chấn chỉnh thực thi. Từ những hạn chế để suy diễn rằng không có kiểm soát quyền lực là bỏ qua cả khuôn khổ pháp lý lẫn hoạt động kiểm tra, giám sát và xử lý sai phạm.

Thực tiễn bác bỏ luận điệu kiểm soát hình thức

Thông tin tại Phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày 25/12/2025 cho biết, từ đầu năm đến thời điểm phiên họp, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 330 tổ chức đảng và 9.600 đảng viên. Có 23 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, trong đó 6 trường hợp bị xử lý hình sự.

Những kết quả đó cho thấy hoạt động kiểm soát có dẫn đến việc xác định trách nhiệm và xử lý vi phạm, kể cả đối với cán bộ cấp cao. Đây là căn cứ bác bỏ nhận định kiểm soát quyền lực chỉ tồn tại trên văn bản. Tuy nhiên, số vụ bị phát hiện cũng đặt ra yêu cầu xem xét những khâu phòng ngừa còn yếu. Hiệu quả kiểm soát phải được đánh giá cả ở khả năng ngăn chặn sai phạm và khắc phục nguyên nhân tái diễn.

Giám sát cần hướng vào kết quả thực chất. Sau chất vấn, thanh tra, kiểm tra phải theo dõi việc thực hiện kiến nghị, thời hạn khắc phục và trách nhiệm của cơ quan, cá nhân liên quan. Một hạn chế đã được chỉ ra nhưng kéo dài qua nhiều kỳ giám sát cho thấy cần xem xét hiệu lực thực hiện kết luận. Yêu cầu này giúp nối liền phát hiện sai phạm với sửa chữa và phòng ngừa.

Kiểm soát quyền lực cũng đòi hỏi nâng cao năng lực, đạo đức công vụ. Cán bộ được giao thêm nhiệm vụ phải được hướng dẫn, bồi dưỡng và có điều kiện thực hiện. Cần xử lý nghiêm hành vi vụ lợi, nhũng nhiễu, đồng thời phân định rõ trách nhiệm để khắc phục tâm lý né tránh, đùn đẩy công việc. Cơ chế kiểm soát tốt giúp người thực thi hiểu giới hạn thẩm quyền và có căn cứ hành động đúng pháp luật.

Bảo vệ tính đúng đắn của cơ chế kiểm soát quyền lực vì thế đòi hỏi thái độ khách quan. Những phản ánh có căn cứ về lạm quyền, né tránh trách nhiệm hay giám sát hình thức cần được tiếp thu, xử lý. Đấu tranh với sự xuyên tạc phải làm rõ điểm sai trong lập luận, đồng thời thúc đẩy sửa chữa những hạn chế có thật.

Phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình

Cùng với việc phủ nhận cơ chế kiểm soát, có ý kiến đánh đồng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền với “cát cứ quyền lực”, làm suy yếu sự thống nhất của Nhà nước. Sự đánh đồng này bỏ qua điều kiện cốt yếu của phân cấp, phân quyền: thẩm quyền được xác định trong khuôn khổ pháp luật và phải gắn với kiểm tra, giám sát, trách nhiệm giải trình.

Trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, phân định rõ nhiệm vụ giữa các cấp có ý nghĩa trực tiếp đối với chất lượng phục vụ người dân. Giao quyền phù hợp giúp địa phương chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, hạn chế việc đẩy hồ sơ qua nhiều đầu mối. Mục tiêu đó chỉ đạt được khi quyền hạn đi cùng năng lực thực hiện, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể.

Nguy cơ lạm quyền cần được nhận diện ngay trong thiết kế và thực thi cơ chế. Nếu nhiệm vụ chồng chéo, giới hạn thẩm quyền mơ hồ, việc kiểm tra thiếu thường xuyên, trách nhiệm khó xác định thì sai phạm dễ phát sinh. Điều cần giải quyết là khắc phục những bất cập ấy, bảo đảm quyền được giao có thể kiểm tra và người thực hiện phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Bởi vậy, mỗi nội dung phân cấp cần làm rõ chủ thể quyết định, phạm vi được quyết định, điều kiện thực hiện và cơ chế giám sát. Trong những lĩnh vực liên quan đất đai, đầu tư công, ngân sách, tài sản công, cần chú trọng kiểm soát từ khâu đề xuất, thẩm định đến phê duyệt và tổ chức thực hiện. Trách nhiệm tập thể phải được xác định cùng trách nhiệm cá nhân, tránh tình trạng quyết định có nhiều người tham gia nhưng khi sai phạm lại không rõ ai chịu trách nhiệm.

Chuyển đổi số có thể hỗ trợ kiểm soát quyền lực bằng việc lưu dấu quá trình xử lý công việc, xác định người tiếp nhận, thời điểm giải quyết và những lần điều chỉnh hồ sơ. Công khai tiến độ, kết quả giải quyết thủ tục giúp người dân có thêm căn cứ theo dõi, phản ánh. Dữ liệu được kết nối, khai thác đúng quy định cũng hỗ trợ cơ quan chức năng phát hiện bất thường để kiểm tra.

Tuy nhiên, hiệu quả ấy phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu và cách vận hành hệ thống. Số hóa một quy trình thiếu minh bạch không tự khắc khắc phục được sự thiếu minh bạch. Cần quy định rõ quyền truy cập, trách nhiệm cập nhật, bảo vệ dữ liệu và khả năng truy vết thay đổi. Thông tin phục vụ giám sát phải đầy đủ, dễ tiếp cận, đồng thời tuân thủ yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước và dữ liệu cá nhân.

Sự giám sát của nhân dân phải gắn với khả năng tiếp cận thông tin, gửi kiến nghị và nhận phản hồi. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và báo chí cần được phát huy trong phát hiện bất cập, theo dõi việc giải quyết. Một phản ánh xác đáng được xử lý kịp thời vừa bảo vệ quyền lợi người dân, vừa giúp cơ quan công quyền chấn chỉnh hoạt động.

Kiên quyết phản bác sự xuyên tạc về kiểm soát quyền lực phải đi cùng thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát trong từng cơ quan, từng quyết định công vụ. Khi thẩm quyền được phân định rõ, sai phạm bị xử lý, kiến nghị của dân được giải quyết và trách nhiệm giải trình được thực hiện, niềm tin có cơ sở để củng cố. Đó là cách bảo vệ thuyết phục đường lối xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo đảm quyền lực được sử dụng vì lợi ích của nhân dân.