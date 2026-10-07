Nhìn cách nói chuyện là biết một người EQ cao: Có 3 điều họ gần như không bao giờ làm

Trong giao tiếp, có 3 biểu hiện tưởng nhỏ nhưng lại cho thấy một người có EQ cao và rất đáng để kết giao.

1. Người EQ cao thường nói về điều tốt đẹp của người khác

Một người ở công ty vừa sinh con và đăng ảnh em bé lên mạng xã hội. Bên dưới bài viết, hầu hết mọi người đều gửi lời chúc mừng, khen em bé đáng yêu, đôi mắt to và khuôn mặt bụ bẫm.

Thế nhưng giữa rất nhiều lời chúc vui vẻ, một bình luận lại khiến mọi người chú ý: "Chúc mừng nhé, em bé giống bạn nhưng da không được trắng nhỉ".

Người viết bình luận cho rằng mình chỉ đang nói sự thật. Cô ấy có thói quen nhìn thấy gì nói nấy và không nghĩ lời nói của mình có vấn đề gì. Nhưng điều khiến người khác khó chịu nằm ở chỗ: điều đó có thực sự cần phải nói ra hay không?

Trong giao tiếp, thẳng thắn không có nghĩa là nói tất cả những gì mình nghĩ. Một người có EQ cao hiểu rằng mỗi lời nói đều có thể tác động đến cảm xúc của người nghe.

Nếu một nhận xét không mang lại giá trị gì, thậm chí có thể khiến người khác tự ti hoặc mất vui, họ sẽ cân nhắc trước khi nói. Đó không phải là giả tạo hay cố làm vừa lòng người khác, đó là sự tinh tế.

Người EQ cao thường chú ý đến ưu điểm của người đối diện, biết dành lời khen đúng lúc và hạn chế những nhận xét dễ khiến người khác tổn thương. Họ hiểu rằng một câu nói dễ chịu đôi khi có thể khiến người khác nhớ rất lâu.

Một người có EQ cao hiểu rằng mỗi lời nói đều có thể tác động đến cảm xúc của người nghe. Ảnh minh họa

2. Người EQ cao không tùy tiện chạm vào nỗi đau của người khác

Ai cũng có những câu chuyện riêng không muốn nhắc đến. Có thể đó là vấn đề tiền bạc, gia đình, ngoại hình, công việc hay một thất bại từng khiến họ tổn thương.

Vì vậy, người EQ cao thường biết giữ thể diện cho người khác, ngay cả khi họ đã biết rất rõ câu chuyện phía sau.

Có lần, một đồng nghiệp mời cả phòng đi ăn để cảm ơn mọi người vì đã hỗ trợ anh trong công việc. Hoàn cảnh gia đình anh không dư dả, bố mẹ lại thường xuyên đau ốm, vợ chồng còn phải chăm lo cho hai con.

Biết điều đó, một số đồng nghiệp chủ động nói sẽ mang rượu đến để anh đỡ tốn thêm chi phí. Anh từ chối vì đã mời mọi người thì muốn chuẩn bị chu đáo, nhưng đến hôm ăn, vài người vẫn mang theo những chai rượu ngon.

Cuối bữa, khi anh đề nghị thanh toán tiền rượu, mọi người đều từ chối và nói rằng đó chỉ là chút lòng thành.

Không khí đang vui vẻ thì một người bất ngờ nói: "Không cần phải làm vậy đâu. Tình hình tài chính của cậu mọi người đều biết, tổ chức được bữa này cũng đã tốn kém rồi".

Câu nói tưởng như quan tâm ấy lại khiến người được mời rơi vào thế khó xử. Anh chỉ cười gượng, nói vài câu rồi mọi người nhanh chóng kết thúc buổi gặp. Người nói câu đó sau cùng vẫn cho rằng mình đang nghĩ cho bạn.

Nhưng nếu thực sự muốn nghĩ cho một người, đôi khi điều cần làm nhất lại là đừng nhắc đến điều khiến họ khó xử.

Có những chuyện mọi người đều hiểu nhưng không nhất thiết phải nói thành lời. Người EQ cao biết giữ lại những điều ấy, bởi họ hiểu rằng sự tử tế không chỉ nằm ở việc giúp đỡ mà còn nằm ở cách giúp người khác giữ được lòng tự trọng.

Người EQ cao thường biết giữ thể diện cho người khác, ngay cả khi họ đã biết rất rõ câu chuyện phía sau. Ảnh minh họa

3. Người EQ cao luôn thận trọng với lời mình nói

Nói đúng lúc là một dạng trí tuệ. Biết im lặng đúng lúc cũng là một dạng trí tuệ khác. Người trưởng thành không nhất thiết phải tranh luận đến cùng chỉ vì họ biết mình có lý. Họ cũng không vội phán xét một người chỉ dựa trên vài điều mình nhìn thấy.

Bởi lẽ, thứ chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là toàn bộ sự thật.

Một người hôm nay nóng nảy có thể đang trải qua chuyện khó khăn. Một người ít nói có thể đang chịu áp lực. Một người đưa ra lựa chọn mà chúng ta không hiểu có thể đã phải cân nhắc rất nhiều điều phía sau.

Nếu chỉ dựa vào một vài biểu hiện bên ngoài để kết luận về người khác, chúng ta rất dễ biến suy đoán thành "sự thật".

Người EQ cao hiểu điều đó nên thường không vội vàng đưa ra nhận xét. Họ có quan điểm riêng nhưng không nhất thiết phải áp đặt quan điểm ấy lên người khác. Họ biết điều gì nên nói, điều gì nên giữ lại và điều gì cần thêm thời gian để hiểu rõ.

Đó không phải sự hèn nhát hay giả tạo. Ngược lại, đó là biểu hiện của sự chín chắn sau nhiều trải nghiệm trong cuộc sống.

EQ cao đôi khi nằm ở những điều không nói ra

Một người thực sự có EQ cao không nhất thiết phải nói chuyện quá khéo léo hay luôn khiến mọi người cười vui. Điểm đáng quý ở họ là khả năng đặt mình vào vị trí của người khác trước khi cất lời.

Họ không tùy tiện phơi bày khuyết điểm của người khác, không lấy nỗi đau của ai đó làm chủ đề trò chuyện và không vội phán xét những điều mình chưa hiểu hết.

Càng trưởng thành, chúng ta càng nhận ra rằng giao tiếp tốt không phải là nói thật nhiều mà là biết nói điều cần nói, đúng thời điểm và đúng cách.

Đôi khi, một lời khen chân thành có thể khiến người khác vui cả ngày. Một lần im lặng đúng lúc có thể giúp ai đó giữ được thể diện. Và một câu nói được cân nhắc kỹ càng có thể giữ lại một mối quan hệ đáng quý.

Đó cũng chính là nét tinh tế khiến người EQ cao luôn được người khác tin tưởng và muốn kết giao.