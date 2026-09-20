Nhịn ăn 3 giờ trước khi ngủ hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Kết quả này được ghi nhận trong nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Northwestern Medicine, thực hiện trên những người có nguy cơ mắc hội chứng tim mạch chuyển hóa. Sau khi điều chỉnh thời điểm ăn uống, huyết áp ban đêm của người tham gia giảm khoảng 3,5%, nhịp tim giảm khoảng 5%. Khả năng kiểm soát đường huyết ban ngày và phản ứng insulin cũng được cải thiện.

Các chuyên gia cho rằng hiệu quả này có thể liên quan đến nhịp sinh học - cơ chế điều hòa quá trình chuyển hóa, hormone và chức năng tim trong chu kỳ 24 giờ. Ăn muộn, nhất là khi cơ thể chuẩn bị đi vào giấc ngủ, có thể làm gián đoạn quá trình chuyển đổi tự nhiên sang trạng thái nghỉ ngơi.

Để hình thành thói quen, chúng ta có thể kết thúc bữa tối trước giờ ngủ ít nhất 3 giờ, ăn tối sớm hoặc nhẹ hơn, đồng thời chuyển các bữa ăn vặt khuya về sớm hơn từng bước, khoảng 15-30 phút mỗi lần.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh thời điểm ăn uống không thay thế chế độ ăn lành mạnh, vận động và điều trị y tế đối với người mắc bệnh tim mạch hoặc rối loạn chuyển hóa.