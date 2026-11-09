Nhiều yếu tố hỗ trợ, tỷ giá USD dự báo tiếp tục 'hạ nhiệt'

Trong tháng 10/2026, chỉ số USD Index (DXY) đã lần đầu tiên vượt mốc 102 điểm trong năm nay, đạt đỉnh 18 tháng ở mức 102,59 điểm trong phiên ngày 12/10, trước khi hạ nhiệt về quanh 101,9 điểm vào cuối tháng và tăng 0,4% trong vòng 1 tháng.

Đà tăng của USD trong tháng 10 chủ yếu xuất phát từ căng thẳng tại Trung Đông, làm gia tăng nhu cầu trú ẩn an toàn và lo ngại gián đoạn nguồn cung dầu. Giá dầu Brent có thời điểm tiến sát 117 USD/thùng, mức cao nhất kể từ cuối tháng 4, gây thêm áp lực lạm phát.

Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất điều hành tại cuộc họp tháng 10, các dữ liệu kinh tế tiếp tục củng cố kỳ vọng duy trì mặt bằng lãi suất cao, với thị trường đang định giá khoảng 80% khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Áp lực tỷ giá giảm liên tiếp trong vòng nửa năm qua

Đáng chú ý, bất chấp diễn biến tăng của DXY, tỷ giá trong nước lại có xu hướng hạ nhiệt, dù Ngân hàng Nhà nước có xu hướng neo tỷ giá trung tâm ở mức cao.

Đến cuối tháng 10, tỷ giá trung tâm tăng nhẹ 0,04% so với cuối tháng 9, lên 25.637 VND/USD, tăng 2,04% so với đầu năm. Tuy nhiên, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng ở mức 25.802 VND/USD, giảm 0,6% so với cuối tháng 9 và giảm 1,8% so với đầu năm. Đây là tháng giảm thứ 6 liên tiếp.

Trên thị trường tự do, tỷ giá duy trì trên 26.000 VND/USD trong phần lớn tháng, trước khi giảm mạnh trong phiên cuối tháng xuống 25.750 VND/USD, giảm 0,7% so với cuối tháng 9 và giảm 4,4% so với đầu năm.

Đà giảm tiếp tục duy trì trong những ngày đầu tháng 11, đưa giá USD tại các ngân hàng về ngang mức cuối tháng 3 năm ngoái. Chỉ trong tuần này, mỗi đôla Mỹ đã giảm khoảng 200 đồng, tương đương giảm thêm gần 0,8%.

Theo đánh giá của các chuyên gia MBS Research, áp lực lên tỷ giá vẫn hiện hữu trong những tháng cuối năm khi USD được kỳ vọng mạnh lên do giá dầu neo cao, gây sức ép lên lạm phát và củng cố khả năng Fed duy trì lãi suất ở mức cao.

Tuy nhiên, VND được kỳ vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ 3 yếu tố: mặt bằng lãi suất trong nước duy trì ở mức cao; dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tích cực; triển vọng cải thiện cán cân thương mại khi nguyên liệu nhập khẩu trong những tháng đầu năm được chuyển hóa thành hàng hóa phục vụ mùa cao điểm sản xuất, xuất khẩu.

Thực tế, cán cân thương mại hàng hóa tháng 10 ghi nhận xuất siêu tháng thứ hai liên tiếp, đạt 6,8 tỷ USD, qua đó thu hẹp mức thâm hụt lũy kế từ đầu năm xuống còn 12,7 tỷ USD.

MBS Research dự báo tỷ giá USD/VND sẽ dao động trong khoảng 26.400 - 26.600 VND/USD từ nay cho đến cuối năm, tương ứng mức tăng 0,5% - 1,2% so với đầu năm.

Tương tự, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng cho rằng, áp lực lên tỷ giá có thể vẫn còn hiện hữu trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao và biến động dòng vốn quốc tế.

Công ty chứng khoán này dự báo tiền đồng mất giá khoảng 1-1,5% trong cả năm 2026, nhờ nguồn cung ngoại tệ từ xuất khẩu và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Ngoài ra, tâm lý đầu cơ trên thị trường ngoại tệ tự do hạ nhiệt; Các giao dịch nhập khẩu vàng trái phép nhằm hưởng chênh lệch giá giảm, qua đó cũng góp phần hạ nhu cầu ngoại tệ trên thị trường.

Còn theo dự báo của MUFG Research trước đó, tỷ giá USD/VND có thể ở mức khoảng 26.100 đồng/USD vào cuối quý IV/2026 và 26.200 đồng/USD trong quý I/2027.

Tổ chức này cũng lưu ý triển vọng đồng USD trong năm 2027 sẽ phụ thuộc đáng kể vào định hướng chính sách của Fed, trong đó khả năng Fed không tiếp tục tăng lãi suất sau tháng 12/2026 có thể tạo áp lực giảm đối với đồng bạc xanh.