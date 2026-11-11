Nhiều yêu cầu mới đối với trung tâm giáo dục kỹ năng sống ở TPHCM

Hoạt động trải nghiệm của học sinh Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội, TPHCM). Ảnh: TH.

Sở GD&ĐT TPHCM vừa ban hành hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục sau cấp phép đối với các trung tâm giáo dục kỹ năng sống, với nhiều yêu cầu về học phí, chất lượng giảng dạy và bảo vệ người học.

Theo hướng dẫn, các trung tâm được chủ động xây dựng mức thu học phí và giá dịch vụ, nhưng phải công khai, giải trình về các khoản thu. Học phí được thu theo số tháng thực học hoặc thời lượng thực tế của từng khóa học đã được cấp phép. Đáng chú ý, các trung tâm không được thu học phí trước cho nhiều khóa học, nhiều năm học.

Trước khi tuyển sinh, đơn vị phải niêm yết học phí, chi phí giáo trình, tài liệu học tập và lộ trình điều chỉnh học phí (nếu có). Các khoản thu bắt buộc, tự nguyện phải được phân định rõ, không thu thêm ngoài mức giá đã niêm yết.

Trung tâm cũng phải công khai quy định bảo lưu, hoàn học phí và thỏa thuận bằng văn bản với người học. Trường hợp không mở được lớp đúng tiến độ cam kết hoặc bị đình chỉ hoạt động, đơn vị phải hoàn trả 100% học phí của thời gian chưa học theo quy định. Hóa đơn điện tử phải được xuất ngay khi thu học phí, không phân biệt hình thức thanh toán.

Đối với hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong trường phổ thông, trung tâm và cơ sở giáo dục phải ký hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản trước khi triển khai. Nội dung cần xác định rõ hoạt động, nhân sự, địa điểm, kinh phí, trách nhiệm các bên, thời gian thực hiện và phương án xử lý sự cố, tranh chấp.

Sau khi ký kết, các bên phải báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp và Sở GD&ĐT TPHCM. Trung tâm chịu trách nhiệm về an toàn, chất lượng, tiến độ hoạt động; không được tự ý thay đổi nội dung, thời gian, địa điểm khi chưa thống nhất với nhà trường.

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu nội dung giáo dục phải khoa học, có tính sư phạm, vừa sức, phù hợp tâm lý lứa tuổi và không gây quá tải cho học sinh. Trung tâm chỉ được giảng dạy chương trình đã được cấp phép; giáo trình, tài liệu do đơn vị tự lựa chọn hoặc xây dựng phải được Sở chấp thuận.

Giáo viên phải bảo đảm trình độ chuẩn theo quy định. Báo cáo viên, huấn luyện viên phải đáp ứng điều kiện về sức khỏe, phẩm chất đạo đức, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và am hiểu lĩnh vực đảm nhiệm. Phòng học, trang thiết bị phải bảo đảm vệ sinh, ánh sáng và an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Một nội dung được Sở GD&ĐT TPHCM nhấn mạnh là bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các trung tâm không được tự ý chia sẻ số điện thoại, hình ảnh và thông tin cá nhân của học viên, phụ huynh cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý. Đối với học viên là trẻ em, phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đặc biệt, trung tâm không được sử dụng dữ liệu người học để quảng cáo, tiếp thị, xây dựng hồ sơ khách hàng hoặc chuyển giao cho bên thứ ba khi chưa được phép. Khi kết thúc hợp đồng, đơn vị phải xóa hoặc bàn giao dữ liệu cho cơ sở giáo dục theo quy định.

Ngoài ra, các trung tâm phải công khai thông tin về quyết định cho phép thành lập, hoạt động giáo dục; đội ngũ nhân sự, cơ sở vật chất, kế hoạch, kết quả hoạt động và tình hình thu, chi tài chính trên cổng thông tin điện tử. Khi có thay đổi, thông tin phải được cập nhật chậm nhất sau 10 ngày làm việc.