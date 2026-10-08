Nhiều ý kiến tâm huyết với 7 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh và đồng chí Võ Hoàng Ngân, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội thảo.

Đông đảo các đại biểu tham dự hội thảo.

Dự hội thảo còn có đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm thành phố và đại biểu Quốc hội, Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh; đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố...

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cho biết theo chương trình, Bộ Công an sẽ chủ trì soạn thảo trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (dự kiến khai mạc ngày 17/10), 7 dự án luật có ý nghĩa chính trị, pháp lý rất quan trọng, bao gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đại diện các phòng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh tham luận, đóng góp ý kiến.

Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đây là những dự án luật có ý nghĩa chính trị, pháp lý rất quan trọng, tạo cơ sở vững chắc để lực lượng Công an nhân dân chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoạch định chủ trương, chính sách về an ninh, trật tự; triển khai hiệu quả các giải pháp chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại diện các sở, ban ngành TP Hồ Chí Minh tham luận, đóng góp ý kiến.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết từ thực tiễn cơ sở, làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý và sự cần thiết ban hành 7 dự án luật. Các đại biểu đều đồng tình, ủng hộ sự cần thiết ban hành các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.