Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý dự thảo Luật Đất đai và Luật Nhà ở (sửa đổi)

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo, đại diện các sở, ban, ngành, Hội Luật gia, Đại học Luật, các tổ chức chính trị - xã hội cùng các thành viên Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, các đại biểu thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu nghiêm túc và tiếp cận vấn đề từ góc độ pháp lý lẫn thực tiễn. Đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các ý kiến tập trung vào việc hoàn thiện quy định quản lý, sử dụng đất đai, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và các chủ thể liên quan; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân; hạn chế tối đa tranh chấp, khiếu nại phát sinh từ cơ sở.

Đối với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), các tham luận đã làm rõ yêu cầu hoàn thiện chính sách phù hợp với thực tiễn đời sống, đặc biệt là quan tâm đến nhu cầu nhà ở của các nhóm đối tượng có thu nhập thấp và những người còn gặp nhiều khó khăn về nhà ở trong bối cảnh đô thị hóa.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng tiếp thu toàn bộ các ý kiến góp ý tâm huyết, trí tuệ trực tiếp tại hội trường cũng như các bài tham luận gửi về ban tổ chức.

Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hiện đại, việc nâng cao chất lượng các đạo luật là vô cùng cấp thiết. Một đạo luật chỉ thực sự có sức sống bền vững khi phản ánh đúng nguyện vọng của Nhân dân. Qua hội nghị này, MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục khẳng định vai trò là "cầu nối vững chắc" giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, là nơi tập hợp trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và chuyển tải trung thực tiếng nói từ cơ sở đến cơ quan lập pháp.

Ngay sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giao Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội khẩn trương rà soát, tổng hợp đầy đủ, khách quan các ý kiến để hoàn thiện văn bản góp ý, kịp thời gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.