Nhiều xe tập lái trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, cảnh sát giao thông vào cuộc

Xe tập lái lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Trước tình trạng xe tập lái lưu thông dày đặc trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Thượng tá Nguyễn Văn Quang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thái Nguyên) vừa cho biết: Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông Thái Nguyên thường xuyên tuần tra, tuần tra trên các tuyến đường cao tốc, Quốc lộ, đường tỉnh... để đảm bảo an toàn giao thông.

Thượng tá Nguyễn Văn Quang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên có quy mô 4 làn, mỗi chiều 2 làn xe. Đây là tuyến đường huyết mạch, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông hàng ngày rất lớn. Theo phân cấp, Phòng Cảnh sát giao thông thực hiện công tác tuần tra, xử lý vi phạm từ Km32+302 đến km69 trên tuyến cao tốc. Đơn vị cũng xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, 24/24h trên tuyến cao tốc CT.07 để đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt.

Đối với xe tập lái, Thượng tá Nguyễn Văn Quang cho biết, qua rà soát thời gian qua lượng xe tập lái chạy trên tuyến cao tốc CT.07 khá lớn. Trong đó, có cả xe tập lái 4 chỗ và xe tải thuộc các cơ sở đào tạo lái xe trong và ngoài tỉnh.

Với những cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông đã tuyên truyền, yêu cầu không xây dựng những giáo án giảng dạy chạy trên cao tốc CT.07.

Đối với các cơ sở đào tạo lái xe ngoài tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông đã có văn bản gửi các tỉnh, thành giáp ranh để chấn chỉnh, kiểm soát nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Quang, thời gian tới cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên sẽ được sửa chữa, nâng cấp, dự kiến đầu tháng 10/2026 sẽ thi công. Do vậy, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, nhắc nhở xe tập lái trên tuyến; đồng thời, xử lý nghiêm những xe tập lái vi phạm pháp luật với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, tại một số tuyến đường, nhất là các tuyến có tốc độ và mật độ phương tiện cao, vẫn còn tình trạng xe tập lái chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Theo ghi nhận của Báo Tiền Phong, số lượng xe tập lái di chuyển trên tuyến cao tốc này rất lớn, thậm chí, có đoạn tuyến 2 - 3 xe tập lái đi san sát nhau, chiếm giữ cả 2 làn đường.