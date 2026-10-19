Nhiều xe ôtô bất ngờ bị đập phá trong đêm tại Nghệ An

Sáng 19/10, người dân phát hiện hàng loạt ôtô bị đập vỡ kính khi đỗ xe tại khu vực trước chung cư T&T Victoria (số 1, đường Quang Trung, phường Thành Vinh, Nghệ An). Đáng chú ý, trong số này có cả những chiếc xe sang, giá trị lớn.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh, có 8 xe ôtô bị phá hoại trong đêm 18/10. Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an đã nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và lấy lời khai để điều tra.

Hiện chưa có thông tin chính thức về số tài sản bị mất cũng như mức độ thiệt hại cụ thể. Do khu vực bãi đỗ xe không có hệ thống camera giám sát dẫn đến việc truy tìm thủ phạm gặp khó khăn.

Vụ việc khiến các chủ xe bức xúc, đồng thời đặt ra câu hỏi về tình hình an ninh trật tự tại khu vực./.