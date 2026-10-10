Nhiều xe ô tô có thể bị vô hiệu hóa vì ngừng hỗ trợ mạng 4G LTE

Hiện có khoảng 500 triệu xe ô tô kết nối trên toàn cầu và con số này dự kiến tăng gấp đôi vào năm 2035. Tuy nhiên, từ năm 2030, việc các nhà mạng ngừng hỗ trợ mạng 4G LTE có thể khiến nhiều xe mất khả năng kết nối, ảnh hưởng đến các dịch vụ chẩn đoán, theo dõi và giải trí.

Hình minh họa xe ô tô kết nối mạng 4G LTE. Ảnh: The Drive

Sự phát triển nhanh chóng của xe ô tô kết nối mạng đã đưa con số xe trên toàn cầu lên khoảng 500 triệu chiếc và dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi vào năm 2035. Tuy nhiên, một phần lớn trong số này có thể đối mặt với nguy cơ mất kết nối khi các nhà mạng bắt đầu ngừng hoạt động mạng 4G LTE từ năm 2030.

Tình trạng này tương tự như sự kiện ngừng hỗ trợ mạng 3G vào năm 2022, khiến hàng triệu xe mất các tính năng kết nối quan trọng. Tuy nhiên, lần này quy mô ảnh hưởng sẽ lớn hơn nhiều, tác động đến nhiều xe, dịch vụ và người dùng hơn.

Nhiều mẫu xe hiện đại phụ thuộc vào kết nối mạng để thực hiện các chức năng như chẩn đoán, định vị, dịch vụ từ xa và các tính năng giải trí. Khác với các bộ phận cơ khí, các chức năng dựa trên phần mềm có thể trở nên vô dụng nếu không thể kết nối với mạng mà chúng phụ thuộc.

Chuyên gia John Canali từ Omdia nhận định rằng ngành công nghiệp ô tô đang hướng tới các mẫu xe định nghĩa bằng phần mềm và trí tuệ nhân tạo, đồng thời áp dụng các công nghệ như eSIM và kết nối lai giữa mạng mặt đất và vệ tinh. Tuy nhiên, tiến độ áp dụng mạng 5G còn chậm, trong khi việc ngừng mạng 4G LTE sẽ tạo ra kịch bản xấu nhất khi nhiều xe không thể kết nối với mạng mới.

Mặc dù năm 2030 còn khá xa, nhưng các nhà sản xuất ô tô hiện đang phát triển các mẫu xe cho năm đó. Nếu các kế hoạch sản phẩm không tính đến sự chuyển đổi mạng này, nhiều xe có thể bị mất chức năng quan trọng khi mạng 4G bị ngừng hỗ trợ.

Một giải pháp khả thi là các nhà sản xuất ô tô và các công ty hạ tầng mạng hợp tác tạo ra một môi trường mạng riêng biệt cho các xe dùng 4G, giúp duy trì hoạt động ổn định đến thập kỷ tới. Nếu không, các xe đã qua sử dụng trong vòng 10 năm trở lại có thể mất nhiều tính năng, gây khó chịu cho người dùng và làm giảm giá trị khi bán lại.

Vấn đề không chỉ nằm ở phần mềm mà còn ở phần cứng. Xe trang bị modem 4G không thể kết nối với mạng chỉ hỗ trợ 5G, và phần mềm không thể biến modem 4G thành 5G. Khi mạng tiến lên, phần cứng 4G sẽ bị bỏ lại phía sau.

Tương lai ngành ô tô có thể chia thành hai nhóm: xe cổ điển không kết nối mạng và xe mới thuê bao dịch vụ mạng hiện đại. Đây là thách thức lớn cần được giải quyết để đảm bảo tính liên tục và tiện ích cho người dùng trong bối cảnh công nghệ mạng không ngừng phát triển.