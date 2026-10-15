Nhiều xe ô tô bị vỡ cửa sổ trời mà không rõ nguyên nhân

Tình trạng cửa sổ trời trên ô tô tự nhiên vỡ mà không có cảnh báo đang gia tăng, ngay cả trên các xe mới. Sự việc thu hút sự chú ý khi nhiều tài xế báo cáo hiện tượng này diễn ra trên nhiều loại xe, gây nguy hiểm khi đang lưu thông.

Nhiều xe ô tô gặp hiện tượng cửa sổ trời tự vỡ khi đang sử dụng, gây lo ngại về an toàn cho người lái. Ảnh: SlashGear

Cửa sổ trời hay còn gọi là moonroof là trang bị phổ biến trên nhiều mẫu xe hiện đại, giúp mang ánh sáng và không khí tự nhiên vào khoang lái, tạo cảm giác thoáng đãng như xe mui trần. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, cửa sổ trời cũng tiềm ẩn một số rủi ro như rò rỉ nước, tăng trọng lượng xe và các vấn đề về điện, thường xuất hiện sau một thời gian sử dụng.

Năm 2026 chứng kiến xu hướng cửa sổ trời tự vỡ bất ngờ tăng mạnh, không chỉ trên xe đã qua sử dụng mà còn trên cả xe mới. Nhiều tài xế báo cáo hiện tượng kính cửa sổ trời bị nứt hoặc vỡ vụn mà không có dấu hiệu cảnh báo trước, tạo ra mối lo ngại về an toàn khi di chuyển.

Theo báo cáo của Wall Street Journal tháng 8/2026, số lượng khiếu nại liên quan đến cửa sổ trời vỡ đạt mức kỷ lục. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng và nhà sản xuất chưa phát hiện lỗi kỹ thuật hay thiết kế chung nào gây ra sự cố này. Cục An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) từng điều tra mẫu SUV Kia Sorento về vấn đề này nhưng không tìm thấy bằng chứng về lỗi từ nhà sản xuất.

Nguyên nhân được cho là liên quan đến các yếu tố môi trường và tác động từ mảnh vụn trên đường. Nhiệt độ bên trong xe tăng cao hoặc thay đổi đột ngột cũng có thể làm kính cửa sổ trời dễ bị nứt hoặc vỡ. Do đó, việc giữ nhiệt độ trong xe ổn định được xem là cách giảm thiểu rủi ro.

Với những nguyên nhân này, người dùng thường phải dựa vào bảo hiểm để chi trả sửa chữa thay vì nhà sản xuất. Tình trạng cửa sổ trời vỡ được ví như các trường hợp kính chắn gió bị nứt do tác động bên ngoài, không thuộc về lỗi sản xuất.

Số lượng xe trang bị cửa sổ trời ngày càng tăng cũng góp phần làm gia tăng số vụ vỡ kính. Báo cáo của Omdia cho thấy hơn 50% xe mới bán ra tại Mỹ hiện nay có cửa sổ trời, tăng đáng kể so với 35% cách đây 10 năm. Thậm chí các mẫu xe phổ thông như Honda CR-V cũng trang bị cửa sổ trời trên hầu hết phiên bản.

Điều này đồng nghĩa người mua xe dù không muốn cũng có thể phải chấp nhận trang bị này để sở hữu các tính năng khác. Kích thước cửa sổ trời hiện đại cũng lớn hơn trước, làm tăng khả năng bị va chạm với mảnh vụn trên đường và dẫn đến vỡ kính.

Như vậy, thay vì cửa sổ trời ngày càng kém an toàn, nguyên nhân chính có thể là do số lượng xe có trang bị này tăng lên cùng với các yếu tố môi trường và điều kiện sử dụng. Người dùng cần lưu ý giữ nhiệt độ trong xe ổn định và chuẩn bị phương án bảo hiểm phù hợp để đối phó với rủi ro.