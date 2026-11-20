Thị trường xe máy nhập khẩu tại Việt Nam không chỉ có những mẫu xe phục vụ nhu cầu đi lại mà còn xuất hiện nhiều phiên bản đặc biệt, sản xuất giới hạn hoặc sở hữu thiết kế khác biệt. Phần lớn được các cửa hàng kinh doanh xe tư nhân đưa về, hướng đến nhóm khách hàng thích hàng độc, ít đụng hàng và sẵn sàng chi từ hàng trăm triệu đồng để sở hữu.

Điểm hấp dẫn của nhóm xe này thường nằm ở số lượng sản xuất, dấu ấn thương hiệu hoặc những chi tiết thiết kế riêng. Tuy nhiên, giá bán cao không đồng nghĩa xe có ưu thế vượt trội về vận hành. Với nhiều mẫu, giá trị sưu tầm mới là yếu tố quyết định sức hút.

Honda SH150i HRC 2026 sản xuất giới hạn 500 chiếc, giá từ 220 triệu đồng

Honda SH150i Special Limited Edition HRC 2026 được Rebel Motor (TP.HCM) nhập khẩu và phân phối, không thuộc danh mục xe Honda Việt Nam bán chính hãng. Đây là phiên bản đặc biệt do chi nhánh Honda tại Italy phát triển, lấy cảm hứng từ đội đua Honda Racing Corporation (HRC).

Điểm đáng chú ý là xe được sản xuất tại nhà máy Honda Italia Industriale S.P.A ở Atessa, Italy, với tổng số lượng 500 chiếc trên toàn cầu, gồm 200 chiếc SH125i và 300 chiếc SH150i. Hai phiên bản sử dụng chung dãy số thứ tự từ 001/500 đến 500/500, mỗi xe có một mã số riêng.

Xe máy nhập khẩu Honda SH150i HRC 2026 sản xuất giới hạn 500 chiếc, giá từ 220 triệu đồng. Ảnh: Cub Shop xe nhập khẩu

Tại Việt Nam, Rebel Motor cho biết đã tuyển chọn những xe mang số thứ tự được giới chơi xe quan tâm như 111, 333, số liên tiếp hoặc gắn với ngày sinh, năm sinh. Giá SH150i HRC 2026 được chào bán từ 220 triệu đồng, tùy số thứ tự và chính sách phân phối.

Lợi thế của mẫu xe là nền tảng SH quen thuộc, kết hợp nguồn gốc sản xuất tại Italy và số lượng giới hạn. Tuy nhiên, mức giá cao hơn đáng kể so với SH chính hãng, trong khi khác biệt chủ yếu nằm ở giá trị phiên bản và tính sưu tầm. Khách mua cũng cần cân nhắc vấn đề bảo hành, phụ tùng đối với xe nhập khẩu tư nhân.

Honda Super Cub C125 Disney chỉ có 100 chiếc, giá hơn 200 triệu đồng

Honda Super Cub C125 Disney Limited Edition được Honda giới thiệu tại Thái Lan năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Walt Disney. Toàn cầu chỉ có 100 xe, mỗi chiếc được đánh số riêng. Chiếc đang được giới thiệu tại Việt Nam mang số hiệu 52/100.

Xe nổi bật với bộ tem Disney100, biểu tượng chuột Mickey ở hai bên cốp và yếm trước, kết hợp các chi tiết mạ crôm và bạc sáng bóng. Đây là những điểm nhận diện giúp phiên bản kỷ niệm khác biệt với Super Cub C125 thông thường.

Honda Super Cub C125 Disney chỉ có 100 chiếc, giá hơn 200 triệu đồng. Ảnh: Xe máy Quang Vinh

Về vận hành, xe vẫn sử dụng động cơ 124cc, 4 kỳ, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, công suất 9,65 mã lực và mô-men xoắn 10,4 Nm. Tại Việt Nam, một cửa hàng chuyên bán xe máy nhập khẩu ở An Dương Vương (TP HCM) chào bán với giá hơn 200 triệu đồng.

Sức hút của Super Cub Disney nằm ở số lượng cực ít và giá trị sưu tầm gắn với thương hiệu Disney. Tuy nhiên, động cơ và khả năng vận hành không có khác biệt đáng kể so với bản tiêu chuẩn. Vì vậy, mức giá hơn 200 triệu đồng chủ yếu dành cho những người muốn sở hữu một phiên bản hiếm, thay vì tìm kiếm một phương tiện đi lại kinh tế.

Yamaha Y16ZR 6MRO Limited Edition giới hạn 3.000 xe giá hơn 100 triệu đồng

Yamaha Y16ZR 6MRO Limited Edition là phiên bản đặc biệt của dòng xe côn tay Yamaha Exciter tại Malaysia. Xe do liên doanh Hong Leong Yamaha Motor sản xuất với số lượng giới hạn 3.000 chiếc, sau đó được các đơn vị nhập khẩu đưa về Việt Nam.

Mẫu xe có màu sơn xám xi măng, kết hợp bộ tem xanh, vàng và các họa tiết đồ họa tạo hiệu ứng 3D. Theo thông tin được cung cấp, những chiếc xe mang số thứ tự 1621 và 1848 dự kiến được đưa về Việt Nam trong tháng 3.

Xe máy nhập khẩu Yamaha Y16ZR 6MRO Limited Edition giới hạn 3.000 xe giá hơn 100 triệu đồng

Yamaha Y16ZR 6MRO sử dụng động cơ 155cc, 4 van, tích hợp công nghệ van biến thiên VVA, cho công suất 17,7 mã lực và mô-men xoắn 14,4 Nm. Xe kết hợp hộp số 6 cấp và bộ nồi chống trượt Slipper Clutch.

Ưu điểm của mẫu xe là nền tảng động cơ tương đồng Exciter 155 đang bán tại Việt Nam, trong khi màu sắc và số lượng giới hạn tạo sự khác biệt. Dù vậy, những thay đổi chủ yếu tập trung ở ngoại hình, chưa tạo ra khác biệt lớn về công nghệ vận hành. Giá bán cụ thể tại Việt Nam chưa được cung cấp.

Honda Giorno+ Buzz Lightyear giá trên 100 triệu đồng

Honda Giorno+ Buzz Lightyear Limited Edition 2026 được Honda Thái Lan sản xuất giới hạn 2.000 chiếc trên toàn cầu, lấy cảm hứng từ nhân vật Buzz Lightyear trong phim hoạt hình Toy Story của Disney Pixar.

Xe có bộ tem phối màu Space Ranger đặc trưng, mỗi chiếc được đánh số từ 0001 đến 2000. Tại Thái Lan, mẫu xe có giá 74.900 baht, tương đương khoảng 59-59,5 triệu đồng. Khi về Việt Nam qua đường nhập khẩu tư nhân, xe được chào bán ở mức trên 100 triệu đồng.

Giorno+ Buzz Lightyear sử dụng động cơ eSP+ 125cc, trang bị phanh ABS và khóa thông minh Smart Key. Xe có khối lượng 118 kg, chiều cao yên 780 mm.

Xe máy nhập khẩu Honda Giorno+ Buzz Lightyear giá trên 100 triệu đồng. Ảnh: Xe máy nhập khẩu Quang Vinh

Với thiết kế nhỏ gọn, động cơ 125cc và trang bị tương đối đầy đủ, mẫu xe này vẫn có thể đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày. Tuy nhiên, mức giá tại Việt Nam cao hơn đáng kể so với thị trường Thái Lan, trong khi khác biệt chủ yếu nằm ở bộ tem và tính giới hạn. Đây là yếu tố người mua cần cân nhắc nếu đặt tính kinh tế lên hàng đầu.

Italjet Dragster 700 Twin giá 428 triệu đồng

Trong danh sách này, Italjet Dragster 700 Twin là mẫu xe có giá bán cao nhất, được Cub Shop niêm yết ở mức 428 triệu đồng, kèm chương trình ưu đãi voucher lên tới 29 triệu đồng.

Mẫu xe Italy gây chú ý với phong cách Hyper Scooter, thiết kế táo bạo và nhiều chi tiết cơ khí lộ ra bên ngoài. Khác với những mẫu tay ga phổ thông, Dragster 700 Twin sử dụng động cơ hai xi-lanh dung tích 700cc, thuộc nhóm xe tay ga phân khối lớn.

Xe máy nhập khẩu Italjet Dragster 700 Twin giá 428 triệu đồng. Ảnh: Cub Shop xe máy nhập

Lợi thế của mẫu xe nằm ở ngoại hình khác biệt, động cơ dung tích lớn và khả năng tạo dấu ấn giữa số đông. Tuy nhiên, giá bán 428 triệu đồng khiến xe trở thành lựa chọn khá kén khách. Cấu hình phân khối lớn cũng kéo theo những yêu cầu cao hơn về chi phí sử dụng, bảo dưỡng và phụ tùng.