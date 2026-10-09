Nhiều xe máy bị thiêu rụi sau vụ cháy cửa hàng ở Hà Nội

Cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn cháy dữ dội.

Khoảng 22h ngày 8/10, một vụ hoả hoạn xảy ra tại cửa hàng xe máy Thành Trung (số 23 Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội)

Do bên trong cửa hàng chứa nhiều xe máy, ngọn lửa phát triển nhanh và bùng lên dữ dội.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, cửa hàng xảy ra cháy nằm ngay cạnh bãi trông giữ xe. Đây là khu vực có nhiều phương tiện thường xuyên ra vào nên vụ hỏa hoạn khiến người dân xung quanh lo lắng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội được huy động đến hiện trường. Nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ được điều động để tiếp cận khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Bên trong cửa hàng có hàng chục xe máy, chủ yếu là xe tay ga.

Sau khi ngọn lửa được khống chế, nhiều phương tiện bị cháy đen, hư hỏng nặng và không còn khả năng sử dụng.

Lực lượng cảnh sát PCCC nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, tập trung khống chế ngọn lửa bên trong cửa hàng, đồng thời ngăn cháy lan sang khu vực lân cận.

Đến khoảng 23h cùng ngày, đám cháy được khống chế. Theo ghi nhận sau vụ cháy, nhiều xe máy bên trong cửa hàng bị thiêu rụi, khu vực kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.