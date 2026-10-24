Nhiều xe có dấu hiệu quá tải, cơi nới di chuyển trên đường Nguyễn Trãi về đêm
Xuất hiện nhiều xe tải có dấu hiệu chở quá tải, cơi nới thành thùng lưu thông trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Ghi nhận của PV Báo Sức khỏe & Đời sống tối 23/10, trên tuyến đường Nguyễn Trãi, đoạn đối diện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đi ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến có nhiều xe tải lưu thông với dấu hiệu bất thường về tải trọng và kết cấu thành thùng.
Theo đó, trong khoảng thời gian từ 21h đến 22h, PV ghi nhận hơn 10 phương tiện có dấu hiệu chở hàng vượt tải trọng cho phép cũng như có dấu hiệu cơi nới thành thùng không đúng với thiết kế ban đầu. Qua ghi nhận, chủ yếu các xe di chuyển theo hướng từ đường Nguyễn Trãi về lên Vành đai 3 trên cao hoặc đường Khuất Duy Tiến.
Theo Bộ Công an, tình trạng xe chở hàng quá tải, quá khổ và tự ý cải tạo phương tiện không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn có thể gây hư hỏng, xuống cấp các công trình giao thông. Những hành vi này cần được kiểm tra, xử lý nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.
Đội CSGT đường bộ số 7 đã tiếp nhận thông tin phản ánh về các phương tiện có dấu hiệu chở quá tải, cơi nới thành thùng trên đường Nguyễn Trãi. Đơn vị cho biết sẽ tiến hành xác minh, kiểm tra và xử lý theo quy định nếu phát hiện các trường hợp vi phạm.
Theo quy định, việc xác định xe chở quá tải cần căn cứ vào khối lượng hàng chuyên chở cho phép ghi trong chứng nhận kiểm định và kết quả kiểm tra thực tế. Tương tự, dấu hiệu thành thùng bất thường cũng cần được đối chiếu với thông số kỹ thuật của phương tiện để xác định có hành vi tự ý cải tạo, thay đổi kết cấu hay không.
Hình ảnh ghi nhận trên tuyến đường Nguyễn Trãi tối 23/10:
Video xe có dấu hiệu chở quá tải trọng, cơi nới thành thùng di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Trãi tối 23/10:
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhieu-xe-co-dau-hieu-qua-tai-coi-noi-di-chuyen-tren-duong-nguyen-trai-ve-dem-169261022200038083.htm