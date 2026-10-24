Nhiều xe có dấu hiệu quá tải, cơi nới di chuyển trên đường Nguyễn Trãi về đêm

Ghi nhận của PV Báo Sức khỏe & Đời sống tối 23/10, trên tuyến đường Nguyễn Trãi, đoạn đối diện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đi ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến có nhiều xe tải lưu thông với dấu hiệu bất thường về tải trọng và kết cấu thành thùng.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 21h đến 22h, PV ghi nhận hơn 10 phương tiện có dấu hiệu chở hàng vượt tải trọng cho phép cũng như có dấu hiệu cơi nới thành thùng không đúng với thiết kế ban đầu. Qua ghi nhận, chủ yếu các xe di chuyển theo hướng từ đường Nguyễn Trãi về lên Vành đai 3 trên cao hoặc đường Khuất Duy Tiến.

Theo Bộ Công an, tình trạng xe chở hàng quá tải, quá khổ và tự ý cải tạo phương tiện không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn có thể gây hư hỏng, xuống cấp các công trình giao thông. Những hành vi này cần được kiểm tra, xử lý nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Đội CSGT đường bộ số 7 đã tiếp nhận thông tin phản ánh về các phương tiện có dấu hiệu chở quá tải, cơi nới thành thùng trên đường Nguyễn Trãi. Đơn vị cho biết sẽ tiến hành xác minh, kiểm tra và xử lý theo quy định nếu phát hiện các trường hợp vi phạm.

Theo quy định, việc xác định xe chở quá tải cần căn cứ vào khối lượng hàng chuyên chở cho phép ghi trong chứng nhận kiểm định và kết quả kiểm tra thực tế. Tương tự, dấu hiệu thành thùng bất thường cũng cần được đối chiếu với thông số kỹ thuật của phương tiện để xác định có hành vi tự ý cải tạo, thay đổi kết cấu hay không.

Hình ảnh ghi nhận trên tuyến đường Nguyễn Trãi tối 23/10:

Nhiều xe tải có dấu hiệu bất thường về tải trọng và kết cấu thành thùng được ghi nhận lưu thông trên đường Nguyễn Trãi vào tối 23/10. (Ảnh Thành Long)

Các xe tải với phần đất được chở nhô cao vượt quà thùng xe liên tục ra vào công trình trên đường Nguyễn Trãi rồi di chuyển về hướng Vành đai 3, với tần suất vài chuyến sau mỗi 10-15 phút. (Ảnh Thành Long)

Hoạt động của các xe có dấu hiệu quá tải trên đường Nguyễn Trãi diễn ra liên tục trong khung giờ tối, có thể kéo dài đến đêm muộn và rạng sáng hôm sau. (Ảnh Thành Long)

Việc cố tình chở quá tải, quá khổ không chỉ đối mặt với mức xử phạt cao, tước giấy phép lái xe, buộc hạ tải mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người đi đường và làm xuống cấp hạ tầng giao thông. (Ảnh Thành Long)

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, người điều khiển xe tải chở hàng vượt tải trọng cho phép cũng như điều khiển xe có kích thước thùng không đúng thông số kỹ thuật ghi trong giấy chứng nhận kiểm định có thể bị phạt rất nặng. (Ảnh Thành Long)

Việc xử lý xe có dấu hiệu chở quá tải cũng cần được thực hiện thông qua tuần tra, kiểm soát, kiểm tra chứng từ vận chuyển và cân tải trọng để xác định hành vi vi phạm. (Ảnh Thành Long)

Video xe có dấu hiệu chở quá tải trọng, cơi nới thành thùng di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Trãi tối 23/10:

Tình trạng xe tải có dấu hiệu chở quá tải, cơi nới thành thùng trên đường Nguyễn Trãi được ghi nhận trong khung giờ buổi tối. (Video Thành Nguyễn)