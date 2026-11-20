Cụ thể, công nhân Công ty TNHH MTV Sông Chu liên tục phát hiện, thu gom xác lợn chết trôi nổi trên tuyến kênh Bắc, đoạn qua khu vực đập Quy Xá, xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa. Theo ghi nhận, lợn chết bị vứt nguyên con hoặc cho vào bao tải rồi ném xuống dòng kênh. Nhiều xác lợn đã phân hủy, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến nguồn nước.

Công nhân Công ty TNHH MTV Sông Chu thu gom, vận chuyển xác lợn chết trôi nổi để tiêu hủy.

Trả lời báo chí, ông Ngô Văn Ngọc, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Thủy lợi Thiệu Hóa (Công ty TNHH MTV Sông Chu) cho biết, tình trạng người dân vứt xác lợn chết xuống kênh Bắc diễn ra từ đầu tháng 11 đến nay. Trong khoảng 3 tuần, công nhân của đơn vị đã vớt 63 xác lợn cùng nhiều bao tải chứa rác thải trên tuyến kênh.

Sau khi phát hiện, đơn vị đã tổ chức thu gom, xử lý môi trường, đồng thời báo cáo chính quyền địa phương và các ngành chức năng để phối hợp xác minh nguồn phát sinh, truy tìm người có hành vi vi phạm và xử lý theo quy định.

Theo ông Ngọc, so với năm 2025, tình trạng vứt xác lợn, gia cầm chết và rác thải xuống kênh đã giảm nhưng vẫn chưa chấm dứt triệt để. Một số người dân vẫn thiếu ý thức trong việc thu gom, xử lý động vật chết, tùy tiện vứt xuống các tuyến kênh, gây khó khăn cho công tác quản lý, vận hành hệ thống thủy lợi.

Khu vực cống điều tiết nước trên kênh Bắc là nơi có nhiều xác lợn chết lưu lại.

Đáng lo ngại, kênh Bắc là công trình thủy lợi có vai trò phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Xác động vật phân hủy trong dòng nước có thể làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, trong điều kiện dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, hành vi vứt xác lợn chết không đúng quy định còn tiềm ẩn nguy cơ phát tán mầm bệnh ra môi trường.

Đại diện đơn vị quản lý tuyến kênh đề nghị chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát tại những khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng vứt xác động vật, rác thải xuống kênh. Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị thủy lợi trong phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, tránh để tình trạng này tiếp tục tái diễn.

Liên quan đến tình trạng xác lợn chết trôi nổi trên kênh Bắc, lãnh đạo UBND xã Thiệu Trung cho biết, qua xác minh ban đầu, số lợn chết trôi trên tuyến kênh qua địa bàn được xác định có nguồn gốc từ nơi khác trôi về. Chính quyền địa phương cũng đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện đúng các quy định về thu gom, vận chuyển và tiêu hủy động vật chết.

Theo đó, người dân cần chủ động báo cáo chính quyền và cơ quan chuyên môn khi phát hiện gia súc, gia cầm chết bất thường; tuyệt đối không tự ý vứt xác động vật ra môi trường, sông, suối, kênh mương hoặc những khu vực có nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Xác lợn bệnh, lợn chết cần được tiêu huỷ đúng quy trình, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh lây lan dịch bệnh.

Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, đến trung tuần tháng 11, toàn tỉnh có 13/30 xã, phường công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Hiện vẫn còn 17 xã, phường có dịch chưa qua 21 ngày, với 104 thôn có dịch.

Thực tế trên cho thấy nguy cơ dịch bệnh vẫn hiện hữu, đòi hỏi công tác phòng, chống dịch phải được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương, ý thức chấp hành của người chăn nuôi có vai trò đặc biệt quan trọng. Khi phát hiện lợn mắc bệnh hoặc chết, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan thú y để được hướng dẫn xử lý, tiêu hủy đúng quy trình, tuyệt đối không bán chạy, vận chuyển hoặc vứt xác động vật ra môi trường.

Tình trạng hàng chục xác lợn chết bị vứt xuống kênh Bắc là hồi chuông cảnh báo về ý thức bảo vệ môi trường và phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng. Để chấm dứt tình trạng này, bên cạnh việc duy trì thu gom, xử lý ô nhiễm, các cơ quan chức năng cần sớm xác minh nguồn phát sinh, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Nếu không được ngăn chặn kịp thời, những hành vi thiếu ý thức có thể gây ra hệ lụy lâu dài đối với môi trường, nguồn nước và an toàn dịch bệnh trên địa bàn.