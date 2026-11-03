Nhiều vụ tấn công mạng nhằm vào các doanh nghiệp Nhật Bản

Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp tại Nhật Bản báo cáo các vụ rò rỉ dữ liệu, trong bối cảnh dư luận ngày càng quan tâm và giám sát chặt chẽ hơn các biện pháp bảo đảm an ninh thông tin mà doanh nghiệp triển khai.

Ngày 2/11, công ty dịch vụ công nghệ thông tin Paycloud Holdings có trụ sở tại Tokyo cho biết khoảng 77 triệu địa chỉ email đã bị rò rỉ sau khi tin tặc xâm nhập trái phép vào các máy chủ do công ty con của họ vận hành. Công ty con này cung cấp dịch vụ phân phối email mang tên Arara Message.

Vụ rò rỉ đã làm lộ thông tin đăng ký của khoảng 380 khách hàng doanh nghiệp. Paycloud cho biết, tùy thuộc vào từng công ty, dữ liệu bị rò rỉ cũng bao gồm tên, số điện thoại và địa chỉ. Tuy nhiên, không có số thẻ tín dụng nào bị rò rỉ.

Theo công ty, vụ truy cập trái phép xảy ra vào cuối tháng 10. Công ty cũng xác nhận dịch vụ của công ty con đã bị lợi dụng để gửi các email đáng ngờ giả mạo một công ty phát hành thẻ tín dụng. Có khoảng 7,13 triệu email đã được gửi đi với các tiêu đề như “Yêu cầu xác nhận hoạt động tài khoản của bạn”.

Paycloud khuyến cáo người dùng nên cảnh giác với các email và cuộc gọi điện thoại đáng ngờ giả mạo Arara hoặc các khách hàng doanh nghiệp của họ.

Cùng ngày, Suntory Holdings cũng cho biết việc truy cập trái phép vào dịch vụ điện toán đám mây bên ngoài mà tập đoàn sử dụng đã dẫn đến việc rò rỉ thông tin cá nhân của khoảng 100.000 nhân viên và khách hàng.

Dữ liệu bị xâm phạm bao gồm tên và địa chỉ email của khoảng 90.000 nhân viên của các công ty thuộc tập đoàn Suntory và các nhà thầu của họ; địa chỉ email của 7.323 người đã đăng ký chương trình trải nghiệm doanh nghiệp tính đến cuối năm 2023; và tên, số điện thoại cùng các thông tin khác thuộc về 7.173 ứng viên tham gia chương trình tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp năm 2026 của công ty cho các vị trí kinh doanh. Suntory cho biết không có số thẻ tín dụng nào bị rò rỉ.

Trong khi đó, nhà bán lẻ điện tử Nojima cũng thông báo hôm 2/11 rằng, việc truy cập trái phép vào trang web thương mại điện tử và trang mua hàng qua điện thoại thông minh của họ khiến khoảng 7 triệu hồ sơ bị xâm phạm. Thông tin bị rò rỉ bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email. Công ty cho biết không có thông tin thẻ tín dụng nào bị xâm phạm.

Công ty mỹ phẩm và làm đẹp Istyle cũng thông báo một số thông tin thành viên đăng ký trên trang web của họ đã rò rỉ sau khi bị truy cập trái phép. Theo đó, khoảng 3 triệu người dùng bị ảnh hưởng với các thông tin như địa chỉ, số điện thoại và email, cũng như thông tin về loại da và tóc của người dùng. Công ty cho biết dữ liệu thẻ tín dụng không bị ảnh hưởng bởi vụ xâm phạm này.

Những thông tin này được công bố trong bối cảnh làn sóng tấn công mạng nhằm vào các doanh nghiệp Nhật Bản đang gia tăng, làm dấy lên lo ngại về tính hiệu quả của các biện pháp bảo đảm an ninh mạng mà doanh nghiệp triển khai.

Ngày 5/8, GMO Internet đã bị xâm nhập vào máy chủ ảo riêng (VPS) của một khách hàng, nhưng công ty chỉ phát hiện ra điều này vào ngày 20/10.

GMO Internet đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 2/11, trong đó Giám đốc điều hành tập đoàn Masatoshi Kumagai đã xin lỗi vì đã không giải quyết thỏa đáng các lỗ hổng bảo mật được các chuyên gia tại một công ty con của tập đoàn chỉ ra vào tháng 4/2024.

Ông Kumagai thừa nhận rằng công ty đã không chú ý đầy đủ đến những cảnh báo, và ông mô tả phản ứng của công ty đối với vụ vi phạm là không thỏa đáng cả về tốc độ lẫn sự triệt để./.