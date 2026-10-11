Nhiều việc làm ý nghĩa của tuổi trẻ xã Phù Đổng

Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng Nguyễn Đức Thể và các đại biểu tặng hoa chúc mừng tổ chức Hội. Ảnh: Thanh Thanh

Tại chương trình, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phù Đổng Nguyễn Văn Tú đã ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phù Đổng Nguyễn Văn Tú phát biểu khai mạc chương trình: Ảnh PV

Phát huy truyền thống của Hội, trong thời gian qua, công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên xã Phù Đổng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong chuyển đổi số, đoàn viên, thanh niên đã tích cực tham gia hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính; hướng dẫn sử dụng VNeID, iHanoi và các dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ người cao tuổi sử dụng điện thoại thông minh và tiếp cận các tiện ích số.

Nhiều công trình, phần việc thanh niên đã được triển khai, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm với quê hương. Các chương trình “Điều ước cho em”, “Em nuôi của Đoàn”, hoạt động hỗ trợ thanh niên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và tri ân người có công tiếp tục được duy trì, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái.

Các đại biểu xã tặng quà cho thanh niên khuyết tật. Ảnh PV

Tại chương trình, tổ chức Hội đã trao quà cho 12 thanh niên khuyết tật; trao quà cho 12 học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình “Điều ước cho em”. Bên cạnh đó, tuổi trẻ xã Phù Đổng mắt Câu lạc bộ "Đảng viên trẻ"; tổ chức khánh thành công trình thanh niên " Số hóa địa chỉ nhà" tại thôn Tế Xuyên và tuyên dương những học sinh, thanh niên tiêu biểu năm 2026.

Các đại biểu chức mừng và tuyên dương thanh niên tiêu biểu năm 2026. Ảnh PV

Đây là những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm của tuổi trẻ Phù Đổng đối với cộng đồng.

Dịp này, tuổi trẻ xã Phù Đổng tuyên dương học sinh có thành tích xuất sắc. Ảnh PV

Tại chương trình, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng Nguyễn Đức Thể ghi nhận, biểu dương những kết quả đáng mừng của tuổi trẻ xã Phù Đổng trong thời gian qua.

Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng Nguyễn Đức Thể phát biểu tại chương trình. Ảnh PV

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, mỗi hoạt động của Hội cần xuất phát từ nhu cầu chính đánh của thanh niên, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện trưởng thành và cống hiến.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và sáng tạo của tuổi trẻ, tổ chức các hoạt động thiết thực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, hỗ trợ người dân biết cập nhật các dịch vụ công trực tuyến và nâng cao kỹ năng số trong cộng đồng.

Tuổi trẻ xã Phù Đổng khánh thành công trình thanh niên "Số hóa địa chỉ nhà" tại thôn Tế Xuyên. Ảnh PV