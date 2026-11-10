Nhiều việc làm cuối năm nhưng vẫn thiếu nhân lực

Doanh nghiệp ráo riết tìm người

Tiến độ triển khai các dự án hạ tầng cùng hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng tốc vào dịp cuối năm đang tạo thêm nhu cầu nhân lực tại Hà Nội. Nhiều doanh nghiệp liên tục thông báo tuyển dụng, trong đó tập trung vào nhóm ngành kỹ thuật, xây dựng và cơ khí.

Tại phiên giao dịch việc làm chuyên đề về xây dựng, cơ khí, giao thông mới đây, Tổng công ty Xây dựng số 1 đưa ra hơn 200 chỉ tiêu tuyển dụng, từ kỹ sư hiện trường, trắc địa, an toàn lao động đến công nhân lắp cốp pha, cốt thép.

Theo bà Vũ Huyền Trang, Trưởng đối tác chiến lược nhân sự của doanh nghiệp, mức thu nhập dành cho kỹ sư từ 16-30 triệu đồng/tháng, thợ chính từ 17-19 triệu đồng/tháng và thợ phụ từ 14-16 triệu đồng/tháng. Ngoài chuyên môn, doanh nghiệp đặc biệt coi trọng tinh thần trách nhiệm và ý thức tuân thủ quy định an toàn lao động.

Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội tăng mạnh giai đoạn cuối năm.

Nhu cầu nhân sự cũng xuất hiện ở nhiều khâu sản xuất, thi công và cung ứng. Đại diện Công ty cổ phần Eurowindow, bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết, doanh nghiệp đang tuyển dụng nhiều vị trí thuộc các bộ phận sản xuất, kỹ thuật, thi công, hỗ trợ và cung ứng. Đơn vị sẵn sàng tiếp nhận cả ứng viên chưa có kinh nghiệm để đào tạo sau tuyển dụng.

Trong khi đó, Công ty TNHH Trung Chính tập trung tìm kiếm kỹ sư xây dựng, kỹ sư cơ khí, cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề. Theo ông Trần Lâm, Trưởng phòng Tổ chức hành chính nhân sự, việc tuyển dụng không chỉ phục vụ các dự án hiện tại mà còn nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự kế cận cho doanh nghiệp.

Dù số lượng vị trí cần tuyển khá lớn, việc tìm được ứng viên đáp ứng yêu cầu vẫn là trở ngại đối với nhiều đơn vị. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết, doanh nghiệp ngày càng ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm và chất lượng chuyên môn tốt. Điều này khiến cuộc cạnh tranh thu hút lao động giữa các đơn vị trở nên gay gắt hơn.

Bài toán chất lượng nhân lực

Không phải mọi cơ hội tuyển dụng đều dễ dàng tiếp cận với người lao động. Đặc thù công việc tại các công trường, áp lực tiến độ và yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn khiến doanh nghiệp xây dựng gặp khó trong việc thu hút nhân lực.

Ông Trần Công Lộc, Phòng Tổ chức lao động, Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết, nhiều công trình nằm ở địa bàn xa, điều kiện làm việc và áp lực thi công lớn. Cùng với đó, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp để tìm kiếm lao động có tay nghề càng làm gia tăng tình trạng khan hiếm nhân lực phù hợp.

"Để tháo gỡ khó khăn, một số doanh nghiệp đã điều chỉnh chính sách thu nhập, cải thiện môi trường làm việc, đồng thời phối hợp với các trường đại học, cao đẳng và cơ sở đào tạo nghề nhằm chủ động nguồn tuyển dụng. Việc đào tạo bổ sung cho lao động mới cũng được chú trọng hơn", ông Lộc cho hay.

Sở Nội vụ Hà Nội liên tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại nhiều xã phường để tăng cường kết nối cung-cầu lao động.

Theo ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, năm 2026, thành phố đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 171.000 lao động. Đến hết tháng 10, con số thực hiện đạt 183.249 người, tương đương 107,16% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, nhu cầu nhân lực tại Thủ đô được dự báo tiếp tục tăng khi nhiều dự án đầu tư công, giao thông và hạ tầng kỹ thuật được đẩy nhanh tiến độ. Các công trình như đường Vành đai 4, Vành đai 2.5 và những dự án cầu vượt sông Hồng đặt ra yêu cầu lớn về nhân lực xây dựng, cơ khí, giao thông và các ngành kỹ thuật liên quan. Trong khi đó, không ít nhà thầu vẫn khó tuyển đủ công nhân kỹ thuật và lao động có tay nghề.

"Trước thực tế này, Sở Nội vụ Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các ban quản lý dự án, địa phương, doanh nghiệp, nhà thầu và cơ sở đào tạo để cập nhật nhu cầu tuyển dụng, tăng cường kết nối cung - cầu và hỗ trợ đào tạo nghề", ông Nguyễn Tây Nam cho biết.

Theo các chuyên gia lao động việc làm, về lâu dài, việc giải quyết thiếu hụt nhân lực cần gắn với đổi mới hoạt động đào tạo. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần tăng thời lượng thực hành, phối hợp chặt chẽ hơn với doanh nghiệp; trong khi doanh nghiệp cần chủ động tham gia đào tạo, có chính sách phù hợp để thu hút và giữ chân lao động.

Với người lao động, nâng cao tay nghề, tích lũy kinh nghiệm và thường xuyên cập nhật kiến thức là yêu cầu ngày càng quan trọng. Khi thị trường có thêm nhiều vị trí tuyển dụng, năng lực đáp ứng công việc sẽ là yếu tố quyết định để người lao động nắm bắt cơ hội và duy trì việc làm ổn định.