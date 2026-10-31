Nhiều vị trí việc làm, thu nhập hấp dẫn tại Hà Nội dịp cuối năm

Doanh nghiệp trả lương cao và nhiều chế độ

Thành phố cũng đang quyết liệt giải quyết các “điểm nghẽn” về thủ tục hành chính, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng hành cùng nhịp độ tăng tốc của nền kinh tế Thủ đô, công tác kết nối cung - cầu lao động, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt và kịp thời hơn.

Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm để kết nối doanh nghiệp và người lao động. Ảnh: Nguyễn Hải.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng và người lao động tìm kiếm việc làm, những tháng cuối năm 2026, Sở Nội vụ Hà Nội liên tục tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm (GDVL) với hàng ngàn chỉ tiêu tuyển dụng đa dạng các ngành nghề. Đặc biệt, trước việc nhiều doanh nghiệp, nhà thầu vẫn gặp khó khăn trong tuyển dụng, nhất là lao động có tay nghề, công nhân kỹ thuật và nhân lực thi công thực tế, ngày 31-10, Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Phiên GDVL chuyên đề ngành Xây dựng - Cơ khí - Giao thông lần 2 năm 2026 tại Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết: “Phiên GDVL lần 2 hướng tới kết nối thực chất hơn, mở rộng quy mô giữa doanh nghiệp và người lao động, giữa cơ sở giáo dục với doanh nghiệp. Phiên GDVL lần này hướng tới mục tiêu kết nối đúng nhu cầu, tuyển dụng thực chất và nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm”.

Phiên GDVL thu hút 39 đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp 8.225 chỉ tiêu. Tại phiên còn có 15 trường đại học, cao đẳng, trung cấp khối kỹ thuật tham gia để tăng cường tư vấn học nghề, đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp và hỗ trợ tiếp cận các chính sách liên quan đến việc làm. Đáng chú ý, trong tổng số 7.965 chỉ tiêu tuyển dụng, có tới 6.145 chỉ tiêu (chiếm 77,1%) có mức thu nhập cao từ 15 triệu đồng trở lên/tháng.

Người lao động làm thủ tục hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp và được tư vấn giới thiệu việc làm. Ảnh: Trần Oanh.

Chia sẻ về nhu cầu tìm kiếm lao động cuối năm 2026, chị Ngô Thị Vân Khánh, chuyên viên tuyển dụng của Công ty TNHH Kennametal Việt Nam cho biết: “Chúng tôi cần tuyển 30 nhân viên vận hành máy CNC, với mức lương tương đối khá từ 10-15 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó còn có các chế độ thưởng, phụ cấp ăn trưa 30.000 - 38.000 đồng/bữa; bảo hiểm 24/7 cho người lao động; bảo hiểm sức khỏe tư nhân cho cán bộ, nhân viên và toàn bộ thành viên trong gia đình”.

Nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tư vấn việc làm cho người lao động. Ảnh: Trần Oanh.

Thời gian này, Công ty TNHH Speed Up Logistics cũng có nhu cầu tuyển khoảng 140 chỉ tiêu cho nhiều vị trí như tài xế xe tải giao hàng, phụ xế, bưu tá, nhân viên chất xếp hàng hóa/hành lý sân bay Nội Bài. Chị Nguyễn Thị Thanh Hồng chia sẻ: “Khi tham gia phiên GDVL, chúng tôi tiếp cận được nhiều ứng viên nam, rất phù hợp với vị trí tài xế, chất xếp hàng hóa. Mức lương tài xế từ 15-17 triệu đồng/tháng, chất xếp hàng hóa 9-15 triệu đồng/tháng; ngoài ra còn có thưởng lễ, Tết, hỗ trợ miễn phí nhà ở gần sân bay và các chế độ phúc lợi khác.

5 ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn

Thị trường lao động Thủ đô ngày càng sôi động trong các tháng cuối năm 2026. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Nguyễn Hữu Lương cho biết: “Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng ngày càng lớn, trong đó đa dạng các nhóm ngành từ dịch vụ, tiêu dùng, sản xuất. Đặc biệt, Hà Nội đang đẩy mạnh hoàn thành tiến độ thi công các công trình dự án. Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp ngành xây dựng, giao thông rất lớn”.

Với trách nhiệm của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, đơn vị này tập trung các nguồn dữ liệu, kết nối người lao động với người tuyển dụng. Trung tâm cũng đẩy mạnh công tác chuyển đổi số để thu thập và khai thác tốt hơn nguồn dữ liệu từ cả hai phía, từ đó có sự phân loại và tư vấn giới thiệu việc làm hiệu quả, phù hợp hơn với các nhu cầu của doanh nghiệp, người lao động.

Sinh viên tìm hiểu thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp tại Phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành Xây dựng - Cơ khí - Giao thông lần 2 năm 2026. Ảnh: Trần Oanh.

Bên cạnh sự kết nối của cơ quan chức năng, trước việc nhiều doanh nghiệp đang thiếu nhân lực ngành xây dựng, cơ khí, giao thông, ông Nguyễn Duy Tuyển, Trưởng khoa Công nghệ cơ khí, Trường Trung cấp Giao thông Công chính Hà Nội đề xuất giải pháp nhà trường và doanh nghiệp cùng đồng hành. Có thể, doanh nghiệp tuyển lao động nhưng chưa có kỹ năng thì kết hợp với nhà trường để đào tạo trực tiếp. Hiện nay, nhà trường đang tuyển sinh nhiều đối tượng này.

Song song với giải pháp từ phía nhà trường và doanh nghiệp, ông Nguyễn Hữu Lương khuyên người lao động cần chủ động tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp với bản thân. Người lao động cần cân nhắc toàn diện các yếu tố, không chỉ quan tâm đến thu nhập mà cần chú ý trình độ đào tạo, các quy định về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt là vệ sinh an toàn lao động, xu hướng phát triển.

Học sinh Trường Trung cấp nghề Cơ khí Hà Nội trình diễn nghề Cơ khí tại sự kiện. Ảnh: Trần Oanh.

Trong quá trình tìm kiếm việc làm, người lao động cần rà soát, cảnh giác để tránh tiếp cận những nguồn thông tin không chính xác. Người lao động nên tìm kiếm các kênh thông tin tuyển dụng chính thống, ví dụ như các trường đại học, đặc biệt là Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội hoặc Cổng thông tin việc làm Thành phố Hà Nội bởi có nguồn dữ liệu chính xác. Như vậy, người lao động sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí.

Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ và điều kiện làm việc tại các doanh nghiệp có sự thay đổi, đòi hỏi người lao động phải có những kỹ năng và kiến thức mới, để làm ra sản phẩm chất lượng hơn. Việc chủ động nâng cao năng lực bản thân chính là chìa khóa giúp người lao động nắm bắt cơ hội việc làm bền vững và có thu nhập thỏa đáng trong kỷ nguyên số.