Nhiều vị trí hàng rào bảo vệ cao tốc qua Nghệ An bị tháo dỡ, tai nạn rình rập

Nhiều vị trí hàng rào bị tháo

Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa phận tỉnh Nghệ An có tổng chiều dài gần 88km, gồm hai dự án thành phần: Nghi Sơn - Diễn Châu (dài 43,5km) và Diễn Châu - Bãi Vọt (dài 44,4km). Đến nay, cả hai dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và thu phí.

Vị trí hàng rào tại Km472 bị tháo mở.

Từ ngày 5 - 8/10, PV Báo Xây dựng có mặt trên tuyến và ghi nhận các phương tiện đều lưu thông nhanh chóng, an toàn.

Tuy nhiên, nhiều tài xế tỏ ra lo lắng khi tại nhiều vị trí, hàng rào bảo vệ cao tốc bị tháo dỡ. Người và gia súc, gia cầm có thể ra vào cao tốc bất cứ lúc nào.

Cụ thể, tại các đoạn Km406, Km406+400, Km406+600, Km406+800… trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu (thuộc địa phận xã Quỳnh Sơn); hay các đoạn Km430+500, Km437, Km436+800, Km472+900, Km472+300, Km471… trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (thuộc địa phận các xã Minh Châu, Tân Châu, Lam Thành) các hàng rào bị tháo dỡ.

Video nhiều vị trí hàng rào bảo vệ cao tốc qua Nghệ An bị tháo dỡ.

Các vị trí hàng rào bị tháo dỡ phần lớn nằm khá gần khu dân cư. Các khung sắt lưới B40 bị tháo ốc chốt, đinh vít, mở lối để ra vào khu vực hành lang bảo vệ đường cao tốc.

Người dân tháo hàng rào để vào trồng rau, cỏ hoặc chăn nuôi gia súc. Thậm chí, tại một số vị trí, người dân còn bắc ván làm đường tạm để thuận tiện đi lại.

Thực trạng hàng rào bảo vệ cao tốc bị tháo dỡ gây tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

Hàn cố định những vị trí thường xuyên bị mở

Trao đổi với PV, thượng tá Phạm Hồng Chính, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4, Phòng 6 (Cục CSGT) cho biết: Nhiều người dân tháo hàng rào an toàn của đường cao tốc để qua lại chăn nuôi gia súc, trồng rau...

Trong quá trình tuần lưu trên tuyến, nếu phát hiện vị trí hàng rào bị tháo dỡ, đơn vị đều lập tức thông báo cho đơn vị quản lý tuyến. Đồng thời, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương để rào chắn lại, đảm bảo an toàn.

Theo lực lượng chức năng, người dân tháo dỡ để qua lại trồng rau cỏ và chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Ông Chu Đức Duẩn, Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng (doanh nghiệp dự án) cũng cho biết: trước đây, đơn vị đã cùng với Ban ATGT làm việc với các địa phương để tuyên truyền, phổ biến cho người dân; làm việc trực tiếp với những người tự ý mở hàng rào để ký cam kết không tái phạm…

"Một khó khăn là đơn vị không đủ thẩm quyền để đưa ra chế tài xử lý những trường hợp tháo hàng rào", ông Duẩn nói và cho biết thêm: Để kịp thời phát hiện và ngăn chặn vi phạm, đơn vị đã sử dụng hệ thống camera thông minh theo dõi 24/24 giờ.

Với những vị trí thường xuyên xảy ra tình trạng tháo dỡ hàng rào, sắp tới sẽ hàn cố định lại.

PV ghi nhận cả những trường hợp bỏ lại cuốc trong phía trong hàng rào cao tốc.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Khu QLĐB II (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết: Khu đã chỉ đạo Văn phòng Quản lý đường bộ II.2 và đơn vị quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì tuyến cao tốc thường xuyên phối hợp với UBND, công an các xã đến từng nhà dân sinh sống dọc hai bên tuyến cao tốc để tuyên truyền, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.

Đề nghị chính quyền địa phương và công an xã có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Một số trường hợp vi phạm đã bị lập biên bản, yêu cầu người vi phạm khôi phục lại tình trạng ban đầu và cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, một số người dân thiếu ý thức vẫn tiếp tục vi phạm.

Khu sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, ứng dụng công nghệ để giám sát; phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng địa phương kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vi phạm, hoàn trả hiện trạng hàng rào để đảm bảo an toàn khai thác.