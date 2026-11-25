Qua rà soát, kiểm tra 15 thửa đất với tổng diện tích gần 4,4ha tại khu vực xung quanh hồ Sông Ray, UBND xã Sông Ray xác định phần lớn các thửa đất đứng tên bà Trần Thị Thanh Nhàn thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho từ tháng 10 và 12/2025. Hiện tại, bà Trần Thị Thanh Nhàn chỉ còn đứng tên trên “sổ hồng” đối với 13 thửa đất, 2 thửa đất còn lại đã được bà Trần Thị Thanh Nhàn làm thủ tục tặng, cho vào các ngày 16-17/11 vừa qua.

Đối chiếu quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chung xây dựng đã được phê duyệt, toàn bộ khu vực 15 thửa đất thuộc quy hoạch đất thương mại dịch vụ. Qua kiểm tra thực địa, UBND xã Sông Ray ghi nhận có 7 thửa đất đã có công trình xây dựng, gồm có 6 thửa xuất hiện công trình nhà ở cấp 4 và một thửa có nhà ở chính cùng các công trình phụ trợ bao gồm mái hiên, hồ bơi, xây tường gạch, lát nền…

Kết quả rà soát thời điểm hình thành công trình cho thấy có 4 thửa đất đã có nhà ở trước năm 2011, một thửa có công trình năm 2018 và một công trình được xây dựng vào tháng 10/2024.

Những công trình xây dựng mọc lên trên khu đất.

Theo UBND xã Sông Ray, bà Nhàn nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho các thửa đất khi trên đất đã tồn tại công trình nhà ở. Các công trình này được xác định có nguồn gốc từ những hộ dân địa phương khai phá, canh tác, sử dụng đất từ khoảng năm 1995-1997, sau đó mới thực hiện chuyển nhượng.

Đối với các công trình hiện hữu, UBND xã Sông Ray đã đưa ra hướng xử lý cụ thể theo thời điểm xây dựng và hồ sơ pháp lý của từng thửa đất. Trong đó, thửa đất số 295, diện tích hơn 2.700m², có 300m² đất ở nông thôn được công nhận, công trình nhà ở diện tích 136,8m² hình thành trước năm 2011. UBND xã xác định trường hợp này không vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng.

Đối với hai thửa đất có công trình nhà ở cấp 4 đã tồn tại trước năm 2011, UBND xã đề xuất tạm thời giữ nguyên hiện trạng để sử dụng do công trình hình thành ổn định trước ngày 1/7/2014, không có tranh chấp và không phù hợp với quy hoạch đất ở. Tuy nhiên, chủ sử dụng đất không được xây mới hoặc cơi nới thêm.

Trong khi đó, tại hai thửa đất có công trình được xây dựng năm 2018. Theo UBND xã, các trường hợp được xem xét giữ lại công trình chỉ áp dụng đối với vi phạm hình thành trước ngày 1/7/2014. Do đó, địa phương sẽ lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý và yêu cầu khôi phục hiện trạng đối với phần diện tích vi phạm.

Ngoài ra, tại một thửa đất có xây dựng công trình thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng theo quy định, nhưng chủ sử dụng đất đã xây dựng các hạng mục phụ trợ vượt quá phạm vi diện tích đất ở được công nhận. UBND xã Sông Ray sẽ lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu khôi phục hiện trạng đối với phần diện tích vi phạm.

UBND xã Sông Ray khẳng định sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp xử lý theo quy định, nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực này.