Trưa 18/11, trung tá Nguyễn Tiến Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa xác minh, xử lý một nam thanh niên điều khiển xe mô tô vi phạm cùng lúc 6 lỗi, với tổng mức phạt tính theo mức trung bình của các khung xử phạt là 23 triệu đồng.

Clip: Nam thanh niên ở Lào Cai thông chốt CSGT, vượt đèn đỏ và mắc thêm 4 lỗi vi phạm, với tổng mức phạt dự kiến 23 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 7h50 ngày 17/11, tại đường Âu Cơ, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 19AA-168.xx lưu thông với tốc độ 93km/h, vượt 33km/h so với tốc độ tối đa cho phép.

Lực lượng CSGT đã xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là T.Q.L (SN 2004, trú tại Đào Xá, tỉnh Phú Thọ) vượt đèn đỏ và mắc thêm 4 lỗi vi phạm.

Khi được lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, người điều khiển không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Trong quá trình di chuyển, người này tiếp tục không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là T.Q.L (SN 2004), trú tại Đào Xá, tỉnh Phú Thọ.

Qua xác minh, nam thanh niên có 6 hành vi vi phạm gồm: Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h; không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái; không có giấy phép lái xe và không có chứng nhận đăng ký xe.

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP và văn bản sửa đổi, bổ sung, tổng mức phạt tính theo mức trung bình của 6 khung xử phạt là 23 triệu đồng, trong trường hợp không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ.

Theo trung tá Nguyễn Tiến Trung, việc người điều khiển phương tiện cố tình không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, bỏ chạy khi bị kiểm tra tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.