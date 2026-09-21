Nhiều vết nứt lớn ở đỉnh núi Pơrlai, khẩn cấp di dời 40 hộ dân

Ngày 21/9, Đồn Biên phòng Gary (xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp chính quyền địa phương di dời 40 hộ dân với 133 nhân khẩu tại thôn Gary ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Trước đó, khoảng 14h30 cùng ngày, người dân phát hiện tại khu vực đỉnh núi Pơrlai xuất hiện nhiều vết nứt lớn, kéo dài. Nhiều cây cối gãy đổ, địa chất có dấu hiệu diễn biến bất thường, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Đỉnh núi Pơrlai xuất hiện nhiều vết nứt. Ảnh: Trường Anh

Chiến sĩ đồn biên phòng hỗ trợ người dân di dời tài sản. Ảnh: Trường Anh

Qua khảo sát, lực lượng chức năng nhận định tình trạng này có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. Đồn Biên phòng Gary đã huy động 25 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân di dời khẩn cấp.

Đến nay, toàn bộ 40 hộ với 133 nhân khẩu đã được đưa đến nơi tránh trú an toàn. Tại điểm sơ tán, lực lượng biên phòng hỗ trợ 200 kg gạo cho các gia đình. Tổ quân y cũng tổ chức thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân.

Các nhà dân nằm ngay dưới chân núi, khu vực nguy cơ sạt lở cao đã được di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Trường Anh

Đại diện Đồn Biên phòng Gary cho biết trên địa bàn đơn vị quản lý hiện có khoảng 17 khu vực được xác định có nguy cơ sạt lở. Lực lượng biên phòng đang duy trì quân số túc trực, theo dõi diễn biến thời tiết và tình trạng sụt lún tại núi Pơrlai cũng như các điểm xung yếu để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, từ 13 giờ ngày 20/9 đến 13 giờ ngày 21/9, tổng lượng mưa phổ biến tại TP Đà Nẵng từ 10-60 mm. Từ nay đến hết ngày 22/9, các xã, phường trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 100 mm.

Tổ quân y thăm khám cho người cao tuổi. Ảnh: Trường Anh

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng, sạt lở đất và lũ quét tại các khu vực trũng thấp, vùng núi trong thời gian mưa lớn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các lực lượng chức năng, UBND các xã, phường, đặc khu theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; tổ chức trực ban và sẵn sàng triển khai phương án ứng phó.