Mùa giải 2026 đánh dấu số lượng vận động viên cự ly 42km và 21km ở mức kỷ lục, lên tới gần 5500 vận động viên 42km và gần 5200 vận động viên ở cự ly 21km. Ảnh: BTC

Ngày thi đấu chính thức với cự ly 42.195km, 21.0975km, 10km và 5km người lớn và trẻ em, với sự đăng ký tham gia của 18.000 vận động viên (VĐV) trong đó có 4.000 VĐV quốc tế đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mùa giải 2026 đánh dấu số lượng vận động viên cự ly 42km và 21km ở mức kỷ lục, lên tới gần 5500 vận động viên 42km và gần 5.200 vận động viên ở cự ly 21km.

Tất cả các vận động viên đã hoàn thành xuất sắc cuộc đua. Cung đường chạy nằm trong Top 50 đường chạy đẹp nhất thế giới, thời tiết lý tưởng cùng công tác tổ chức, vận hành chuyên nghiệp là những tác nhân giúp tất cả các VĐV đều hoàn thành xuất sắc cự ly của mình. Mùa giải 2026 đánh dấu số lượng lớn VĐV Việt Nam lập kỷ lục cá nhân với các cuộc so tài sòng phẳng và căng thẳng của các VĐV Việt Nam và quốc tế.

Kết quả chung cuộc tính đến thời điểm hiện tại: Vô địch 42km nam thuộc về VĐV Juma Henry Ndiwa với thành tích 2:11:46 . Vô địch 42km nữ thuộc về VĐV Maiyo Naomi Jepkogei với thành tích 2:35:14. Vô địch 21km thuộc về VĐV Kebede Nano Guta với thành tích 1:07:30. Vô địch 21km thuộc về VĐV Artjoy Torregosa với thành tích 1:17:54. Vô địch 10km nam thuộc về VĐV Trịnh Quốc Lượng với thành tích 34:09. Vô địch 10km nữ thuộc về VĐV Trần Thị Duyên với thành tích 39:34.

Những con số không chỉ là thành tích - đó là minh chứng cho một giải marathon nhanh nhất khu vực. Kết quả của các vận động viên ngày hôm nay là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

Năm 2026 Giải tiếp tục là giải chạy đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được công nhận Nhãn Thế giới danh giá - World Athletics Label Road Race. Sự ghi nhận của tổ chức quốc tế uy tín và quyền uy về điền kinh: World Athletics - Liên đoàn Điền kinh Thế giới là minh chứng cho chất lượng, đẳng cấp quốc tế hàng đầu của Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long và sự khẳng định cho vị thế của marathon Việt Nam trên bản đồ marathon thế giới. Trong bối cảnh thành phố Quảng Ninh đang hướng tới phát triển du lịch bền vững, việc Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long được nhận Nhãn Thế giới - Label Road Race chính là minh chứng rõ ràng cho sự kết hợp thành công giữa thể thao, di sản, văn hóa và du lịch.

Giải cũng là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên". Chạy bộ là hình thức vận động dễ tiếp cận, giúp cộng đồng duy trì thói quen rèn luyện và hướng tới nâng cao sức khỏe."

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên. Ảnh: BTC

Đại diện của Liên đoàn điền kinh thế giới nhiệm kỳ 2024-2028, Thành viên Hội đồng Quản trị Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế AIMS tham gia giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long, ông Rachid Ben Meziane chia sẻ "Sở hữu chứng nhận Nhãn Thế giới (World Athletics Label), con số kỷ lục 4.000 VĐV quốc tế từ 70 quốc gia và sự bùng nổ ở cự ly Full Marathon, Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long không chỉ tạo đà thúc đẩy mạnh mẽ cho du lịch địa phương mà đang vững vàng khẳng định vị thế là đường đua nhanh nhất khu vực (the fastest race in the region)".