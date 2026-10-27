Nhiều vấn đề tại Hội thảo quốc tế của Kiểm toán nhà nước được Thành phố Hà Nội quan tâm

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cùng dự buổi tiếp Đoàn đại biểu kiểm toán quốc tế của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội. Ảnh: N.Lộc

Về phía Đoàn đại biểu kiểm toán quốc tế có lãnh đạo các cơ quan kiểm toán tối cao do bà Sotiria Ntouni - Chủ tịch Tòa Thẩm kế Hy Lạp làm trưởng Đoàn.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa; Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung tham dự buổi tiếp.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan dự buổi tiếp.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng chào mừng các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế do Kiểm toán nhà nước Việt Nam tổ chức, với chủ đề "Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới".

Chia sẻ về Thủ đô Hà Nội, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Hà Nội là vùng đất có lịch sử hơn một nghìn năm, sở hữu những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc. Thành phố luôn tự hào về truyền thống đó, đồng thời ý thức rõ trách nhiệm xây dựng Thủ đô hiện đại, năng động và hội nhập.

Những năm gần đây, Hà Nội duy trì đà phát triển tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố tăng trưởng 8,85%. Theo Chủ tịch UBND Thành phố, đây là kết quả đáng khích lệ, song phát triển không chỉ được đo bằng các chỉ số tăng trưởng. Với quy mô dân số khoảng 9 triệu người, Hà Nội đang phải giải quyết nhiều vấn đề đặt ra đối với một đô thị lớn, từ giao thông, môi trường đến phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Trước yêu cầu đó, Thành phố tập trung phát triển hệ thống giao thông đô thị, thúc đẩy chuyển đổi số, cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Mục tiêu là xây dựng Hà Nội trở thành thành phố xanh, thông minh, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa riêng.

Theo ông Vũ Đại Thắng, những kết quả đạt được của Thành phố có phần đóng góp không nhỏ của Kiểm toán nhà nước.

Những kinh nghiệm được chia sẻ tại Hội thảo “Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới” do Kiểm toán nhà nước tổ chức sẽ mang lại giá trị thiết thực, không chỉ đối với hoạt động kiểm toán mà còn đối với các địa phương, trong đó có Hà Nội. - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng -

Bởi, vấn đề quan trọng không chỉ là có bao nhiêu nguồn lực mà còn là sử dụng các nguồn lực đó như thế nào để mang lại lợi ích thiết thực nhất cho người dân.

Vì vậy, Hà Nội luôn coi trọng kỷ luật tài chính, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý, điều hành; đồng thời đánh giá cao vai trò của các cơ quan kiểm toán tối cao, trong đó có Kiểm toán nhà nước Việt Nam trong việc góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và củng cố niềm tin của xã hội.

Nhấn mạnh Hà Nội luôn trân trọng tình hữu nghị và mong muốn mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế, Chủ tịch Vũ Đại Thắng khẳng định, thành phố sẵn sàng chia sẻ, học hỏi những kinh nghiệm tốt, nhất là trong các lĩnh vực quản trị đô thị, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng bày tỏ mong muốn các đại biểu quốc tế dành thời gian để trải nghiệm, cảm nhận nét đẹp của Hà Nội và sự mến khách của người dân Việt Nam nói chung.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng trao tặng quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu kiểm toán quốc tế tham dự Hội thảo của Kiểm toán nhà nước. Ảnh: N.Lộc

Đại diện Đoàn đại biểu kiểm toán quốc tế phát biểu tại buổi tiếp, bà Sotiria Ntouni - Chủ tịch Tòa Thẩm kế Hy Lạp bày tỏ cảm ơn lãnh đạo TP. Hà Nội và Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã đón tiếp trọng thị, đồng thời tạo điều kiện tổ chức Hội thảo "Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới".

Bà Sotiria Ntouni đánh giá, Hội thảo là diễn đàn quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa các cơ quan kiểm toán tối cao. Thông qua trao đổi cởi mở, chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn, các đại biểu có cơ hội tăng cường hiểu biết, củng cố cam kết chung về thúc đẩy tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và nâng cao chất lượng quản trị tại mỗi quốc gia.

Bà Sotiria Ntouni khẳng định, các đoàn đại biểu quốc tế đến với hội thảo không chỉ nhằm trao đổi chuyên môn mà còn mong muốn tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa các cơ quan kiểm toán tối cao; qua đó góp phần thúc đẩy minh bạch, trách nhiệm giải trình và quản trị tốt tại mỗi quốc gia.

Đánh giá cao sự phát triển của TP. Hà Nội, bà Sotiria Ntouni cũng khẳng định đây là điểm đến đáng nhớ với cá nhân cũng như bạn bè quốc tế; đồng thời mong muốn sẽ có thêm nhiều dịp để đến thăm Thủ đô Hà Nội, thăm đất nước, con người Việt Nam giàu truyền thống văn hóa, mến khách.