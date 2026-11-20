Hà Nội: Vỉa hè bị đào xới, phố phường ngổn ngang những ngày cuối năm

Những ngày gần đây, nhiều tuyến phố tại Hà Nội như Phan Đình Phùng, Võ Chí Công, Cầu Giấy, Phạm Hùng, Thái Thịnh... đang được cải tạo, thay thế nền đá vỉa hè cũ bằng vật liệu mới. Bên cạnh những đoạn đã hoàn thiện, một số khu vực vẫn ngổn ngang đất đá, vật liệu xây dựng, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Trên phố Phan Đình Phùng, đoạn trước cổng Trường THPT Phan Đình Phùng, lớp đá lát vỉa hè cũ đã được bóc dỡ. Mặt bằng đang được san sửa, chuẩn bị cho công đoạn lát đá mới.

Một số người dân sinh sống gần khu vực cho biết, nền vỉa hè cũ đã xuống cấp, nhiều viên gạch bị nứt vỡ, bong tróc nên việc thay thế là cần thiết. Sau cải tạo, tuyến phố được kỳ vọng có diện mạo khang trang, sạch đẹp hơn.

Trái ngược với những khu vực đang được chuẩn bị lát đá, vỉa hè trên phố Thái Thịnh vẫn còn nhiều đoạn bị đào xới nham nhở. Đất cát, gạch vỡ và vật liệu xây dựng tập kết ngổn ngang; một số vị trí thi công dang dở, chưa được thu dọn và hoàn trả mặt bằng. Tình trạng này kéo dài trong quá trình triển khai dự án cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và sinh hoạt của người dân.

Đáng chú ý, tại một số điểm, hố ga và rãnh cống sau khi đào sâu chưa được che chắn, cảnh báo đầy đủ. Để hạn chế nguy cơ người đi bộ gặp tai nạn, người dân phải tận dụng những tấm gỗ dựng thành hàng rào tạm quanh khu vực nguy hiểm.

Người dân sử dụng ván gỗ, thanh sắt và vật liệu sẵn có để ghép thành lối đi tạm qua khu vực thi công.

Chủ một quán ăn trên phố Thái Thịnh cho biết, hoạt động thi công ảnh hưởng đáng kể đến việc kinh doanh của các hộ dọc tuyến phố. Mỗi khi đơn vị thi công đổ bê tông hoặc lát đá trước cửa, quán phải tạm ngừng bán hàng trong vài ngày.

Tại phố Thành Thái, khu vực vỉa hè quanh Công viên Cầu Giấy cũng đang được cào bóc để cải tạo đồng bộ, kết hợp thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngầm.

Trong khi đó, trên phố Cầu Giấy, sau khi hoàn tất một số hạng mục thi công đường ống ngầm, đơn vị thi công đang thu dọn mặt bằng, chuẩn bị lát đá vỉa hè. Đây là tuyến phố có mật độ giao thông cao, tập trung nhiều hoạt động kinh doanh và sinh hoạt nên việc sớm hoàn trả mặt bằng có ý nghĩa quan trọng đối với người dân.

Cách đó không xa, khu vực vỉa hè quanh Bảo tàng Hà Nội và Trung tâm Hội nghị Quốc gia cũng đang được triển khai thay mới nền đá.

Nhiều đoạn trên đường Võ Chí Công cũng đang được cải tạo, trong đó một số vị trí đã cơ bản hoàn thiện.

Phần lớn người dân sống dọc các tuyến phố đang thi công đồng tình với chủ trương chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng của thành phố. Tuy nhiên, vào những ngày cuối năm, khi mật độ phương tiện tăng cao, việc thi công vỉa hè cũng khiến giao thông thêm ùn tắc. “Vỉa hè cũ đã xuống cấp nhiều chỗ, nay được lát đá mới nên khang trang hơn. Việc thi công, sửa chữa vỉa hè dịp cuối năm cũng gây rất nhiều bất tiện cho người dân, nên tôi mong các đơn vị sớm đẩy nhanh tiến độ”, chị Minh Châu (phường Tây Hồ) chia sẻ.

Dù đồng tình với việc chỉnh trang đô thị, người dân mong muốn các đơn vị thi công có phương án triển khai hợp lý, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông; đồng thời sớm thu dọn vật liệu, hoàn trả mặt bằng để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.