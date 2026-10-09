Nhiều tuyến phố Hà Nội rực rỡ băng rôn, biểu ngữ chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô 10/10

Những ngày đầu tháng 10, nhiều tuyến phố tại Hà Nội được trang hoàng bằng cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu và pano tuyên truyền, tạo không khí trang trọng, phấn khởi hướng tới kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Đường phố rực rỡ sắc đỏ chào mừng ngày 10/10

Những ngày này, trên nhiều tuyến phố của Hà Nội như Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Kim Mã, Hùng Vương..., không khí chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 hiện diện rõ nét qua hệ thống cờ, băng rôn, biểu ngữ và các cụm pano được bố trí tại những vị trí dễ quan sát.

Đường phố Thủ đô phủ sắc đỏ cờ hoa, băng rôn chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Tại các trục đường chính, khu vực trung tâm và những tuyến phố đông người qua lại, cờ đỏ sao vàng tung bay trước các cơ quan, công sở, khu dân cư và dọc hai bên đường. Những tấm băng rôn với nội dung chào mừng ngày lễ lớn được treo ngay ngắn, góp phần tạo diện mạo khang trang, nổi bật cho cảnh quan đô thị.

Bên cạnh cờ Tổ quốc, nhiều pano, áp phích tuyên truyền được trang trí với màu sắc nổi bật, nội dung hướng tới truyền thống lịch sử hào hùng của Thủ đô, khơi dậy niềm tự hào về chặng đường đấu tranh, xây dựng và phát triển của Hà Nội.

Tại một số khu vực trung tâm, các cụm trang trí kết hợp giữa cờ, khẩu hiệu và hình ảnh biểu tượng tạo điểm nhấn cho không gian đường phố. Không khí kỷ niệm ngày 10/10 vì thế không chỉ hiện diện tại các địa điểm công cộng mà còn lan tỏa đến nhiều khu dân cư, tuyến phố và ngõ nhỏ.

Sắc đỏ của cờ Tổ quốc nổi bật giữa nhịp sống thường ngày, mang đến diện mạo tươi mới cho thành phố trong những ngày mùa thu lịch sử.

Gợi nhắc dấu mốc lịch sử hào hùng

Ngày 10/10/1954 là dấu mốc đặc biệt trong lịch sử dân tộc, khi đoàn quân chiến thắng tiến về tiếp quản Thủ đô, mở ra một thời kỳ mới trong hành trình xây dựng và phát triển Hà Nội.

Sau những năm tháng kháng chiến gian khổ, sự kiện tiếp quản Thủ đô đã trở thành biểu tượng của ý chí độc lập, tinh thần đoàn kết và khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam. Trải qua nhiều thập kỷ, giá trị lịch sử của ngày 10/10 vẫn được gìn giữ, phát huy trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Thủ đô.

Việc trang trí, tuyên truyền trên các tuyến phố nhân dịp kỷ niệm không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan mà còn là dịp để nhắc nhớ những trang sử hào hùng, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về truyền thống của Hà Nội.

Đặc biệt, đối với thế hệ trẻ, những hình ảnh trực quan trên đường phố là cách tiếp cận gần gũi với lịch sử, giúp các dấu mốc quan trọng của Thủ đô hiện diện sinh động hơn trong đời sống thường ngày.

Gợi nhắc dấu mốc lịch sử hào hùng.

Tạo diện mạo đô thị khang trang, văn minh

Cùng với hoạt động trang trí, tuyên truyền, việc giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường phố và bảo đảm trật tự đô thị cũng góp phần tạo nên diện mạo thành phố sạch đẹp trong dịp kỷ niệm.

Những tuyến phố được trang hoàng đồng bộ không chỉ mang ý nghĩa chào mừng ngày lễ mà còn thể hiện hình ảnh một Hà Nội văn minh, hiện đại, giàu truyền thống lịch sử. Đối với người dân, đây cũng là dịp để thể hiện tình yêu và trách nhiệm với thành phố thông qua những hành động thiết thực như giữ gìn cảnh quan, không xả rác và chấp hành quy định về trật tự công cộng.

Trong nhịp sống sôi động của Thủ đô, những lá cờ đỏ sao vàng và băng rôn, biểu ngữ chào mừng ngày 10/10 tạo nên điểm nhấn giàu ý nghĩa. Không chỉ làm rực rỡ các tuyến phố, những hình ảnh ấy còn gợi nhắc về một dấu mốc lịch sử đáng tự hào, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chung tay xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.