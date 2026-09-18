Nhiều tuyến giao thông trọng điểm ở Thanh Hóa vẫn ngập, đất đá tràn xuống mặt đường

Nhiều khu vực bị sạt lở

Ngày 18/9, phóng viên ghi nhận trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoằng Phú và xã Hà Trung (Thanh Hóa), vẫn còn nhiều điểm ngập nước khá sâu. Các phương tiện phải giảm tốc độ, di chuyển thận trọng qua khu vực.

Tại Km297+200, Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Hà Trung, nước ngập khoảng 35-40 cm.

Một số vị trí ngập lụt trên Quốc lộ 1A qua Thanh Hóa (Ảnh: CTV)

"Nước khá sâu, đi lại khó khăn, nhất là xe gầm thấp. Một số phương tiện cố đi qua đã bị chết máy", anh Nguyễn Đức Anh, một người dân lưu thông qua khu vực, nói.

Nước ngập trên mặt đường không chỉ làm giảm tốc độ lưu thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông khi phương tiện gặp sự cố giữa dòng nước.

Trước tình hình này, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, đã bố trí lực lượng chốt tại hai đầu khu vực ngập.

Nước ngập trên các đoạn đường quốc lộ khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn.

Các cán bộ, chiến sĩ liên tục cảnh báo, hướng dẫn phương tiện, đồng thời hỗ trợ xử lý những trường hợp ô tô, xe máy chết máy khi qua điểm ngập.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi qua Km297+200 giảm tốc độ, quan sát kỹ và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Ở khu vực miền núi, tình trạng giao thông diễn biến phức tạp hơn khi mưa lớn kéo theo đất đá từ taluy dương xuống mặt đường.

Sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 217 qua xã Quan Sơn. (Ảnh: CTV)

Trên Quốc lộ 217 qua xã Quan Sơn, nhiều vị trí xuất hiện sạt lở, nước từ sườn đồi đổ xuống các đoạn đường trũng thấp gây ngập cục bộ. Đất đá, bùn đất tràn mặt đường khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Nhiều tuyến giao thông ở miền núi Thanh Hóa vẫn còn ngập sâu (Ảnh: CTV)

Tại bản Thanh Sơn, khu vực Km36, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc cục bộ, đồng thời bùn đất theo dòng nước tràn vào một số hộ dân gần khu vực sạt lở.

Ở Km33, trước cổng bến xe Quan Sơn, nước suối từ trên cao đổ xuống mạnh, cống ngầm không kịp tiêu thoát, kéo theo bùn đất tràn qua mặt đường. Một số hộ dân lân cận cũng bị ảnh hưởng bởi nước và đất đá.

Phía sau Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội, vết nứt cũ tiếp tục có dấu hiệu lún sâu.

Tại tuyến đường từ bản Máy (cũ) đi bản Khạn (cũ), khu vực cầu tràn bản Trung Thượng cũng bị ảnh hưởng. Trên Quốc lộ 217, đoạn Km33 thuộc bản Trung Thượng xảy ra sạt lở taluy dương; tại Km30, thuộc bản Ngam, đất đá và cây cối chắn ngang đường khiến phương tiện chưa thể lưu thông.

Tuyến đường tại Quan Sơn bị đứt gãy. (Ảnh: CTV)

Không chỉ các tuyến quốc lộ, nhiều đường liên bản cũng ghi nhận sạt lở. Một số vị trí đất đá từ phía sau nhà dân tràn xuống, buộc lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Theo lực lượng chức năng, đất tại nhiều khu vực ở Quan Sơn đã ở trạng thái bão hòa sau nhiều ngày mưa. Điều này làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún, đặc biệt tại các khu vực có địa hình dốc.

Đường sắt đã thông tuyến

Theo thông tin từ Tập đoàn Đường sắt Việt Nam, từ sáng 18/9, tuyến đường sắt qua địa bàn Thanh Hóa đã được khôi phục, thông toàn tuyến. Trong ngày 18/9, không phát sinh thêm đoàn tàu phải ngừng chạy do ảnh hưởng của mưa lũ.

Mưa lớn gây ngập đường ray tàu ngày 18/9 (Ảnh: Đường sắt Việt Nam)

Trước đó, mưa lớn kéo dài khiến một số khu gian đường sắt qua Thanh Hóa bị ngập, ngành đường sắt phải điều chỉnh lịch chạy tàu và tổ chức chuyển tải hành khách tại các ga Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Cụ thể, ngày 17/9, ngành đường sắt cho ngừng chạy tàu SE19 trên hành trình Bắc - Nam, JSE17 hành trình Hà Nội - Đà Nẵng và tàu NA1/2 trên hành trình Hà Nội - Vinh và ngược lại. Ngày 18/9, tàu SE20 hành trình Bắc - Nam và JSE18 hành trình Đà Nẵng - Hà Nội cũng được điều chỉnh do ảnh hưởng của mưa lũ.

Sau khi các điểm ngập được xử lý, hoạt động chạy tàu qua Thanh Hóa đã trở lại bình thường từ ngày 18/9.