Nhiều tuyến đường xã Xuân Thái bị sạt lở

Trên địa bàn xã Xuân Thái xảy ra nhiều điểm sạt lở đất đá, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trên tuyến đường tỉnh ĐT.505B, khu vực Dốc Cục, đoạn từ Km11 đến Km15 ghi nhận 16 điểm sạt lở ta luy, đất đá tràn xuống mặt đường. UBND xã đã huy động máy móc, phương tiện san gạt, thu dọn đất đá. Đến thời điểm báo cáo, các vị trí đã được xử lý bước đầu, giao thông cơ bản thông suốt.

Ngoài ra, trên địa bàn có 4 tràn qua đường bị ngập sâu từ 1,2m đến 2m, gồm: Đồng Cốc, Ba Bái, Bọoc Mạy và Ông Cật. Chính quyền địa phương đã dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực gác, không cho người và phương tiện qua lại nhằm bảo đảm an toàn. Một số khu vực thấp trũng cũng bị ngập, gây chia cắt, cô lập tạm thời.

Xã Xuân Thái tiếp tục duy trì lực lượng trực ban 24/24 giờ, theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra các khu vực xung yếu, chủ động phương án sơ tán người dân khi cần thiết; đồng thời kịp thời xử lý các điểm sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông và đời sống Nhân dân.