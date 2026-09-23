Nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM ngập sâu sau mưa lớn

Sau nhiều ngày mưa diện rộng, từ trưa 23/9, TP.HCM tiếp tục xuất hiện mưa lớn tại nhiều khu vực, khiến một số tuyến đường ngập cục bộ, phương tiện di chuyển khó khăn.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại khu vực chân cầu Ba Son (phường An Khánh), mưa lớn khiến đoạn đường dài gần 100 m, từ đường Trần Bạch Đằng đến đường D1, ngập hơn một giờ.

Các phương tiện di chuyển chậm qua vùng nước ngập. Một số người điều khiển xe máy phải nép sát vào khu vực cao hơn để tránh nước.

Tại đường Bùi Viện, khu vực tập trung nhiều hàng quán và du khách, nước mưa cũng dâng cao, gây ngập mặt đường. Một số hộ kinh doanh phải kê cao vật dụng, hàng hóa trước cửa để hạn chế nước tràn vào.

Bà Kim Thảo (kinh doanh trên đường Bùi Viện) cho biết: “Mưa lớn kéo dài khiến nước dâng nhanh, việc đi lại của người dân và du khách gặp nhiều khó khăn”.

Trên đường Lê Lợi, hướng về Nhà hát Thành phố, tình trạng ngập cục bộ cũng xảy ra, khiến phương tiện di chuyển khó khăn và có thời điểm ùn ứ.

Theo người dân, mưa lớn với cường độ cao trong thời gian ngắn khiến nước không kịp thoát, nhiều tuyến đường nhanh chóng ngập cục bộ. Một số phương tiện lưu thông qua khu vực bị chết máy.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ nay đến 13h ngày 25/9, tổng lượng mưa tại TP.HCM phổ biến 70-100 mm, có nơi trên 150 mm. Mưa diện rộng được dự báo tiếp diễn trong tối 23/9, sau nhiều trận mưa lớn xảy ra tại TP.HCM từ đầu tuần.