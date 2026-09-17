Nhiều tuyến đường tại xã Pù Luông sạt lở

Tuyến đường tỉnh 521C đi qua địa bàn xã Pù Luông xảy ra sạt lở ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Pù Luông đã khẩn trương triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Xã tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước sông, suối; kịp thời thông báo, cảnh báo người dân tại các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở.

Lực lượng chức năng được bố trí trực, gác 24/24 giờ tại các vị trí trọng yếu, nhất là khu vực tràn và điểm có nguy cơ sạt lở; kiên quyết ngăn người và phương tiện qua lại khi nước chảy xiết, không bảo đảm an toàn. Đồng thời, xã chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.