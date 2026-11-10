Nhiều tuyến đường tại Thanh Hóa sạt lở, thiệt hại do mưa lớn

Cục Đường bộ vừa có Báo cáo nhanh gửi Bộ Xây dựng về tình hình giao thông, thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lớn gây ra đối với kết cấu hạ tầng đường bộ tại các tỉnh khu vực Trung Bộ.

Tại Km594+850 – Km594+870 đường Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh Thanh Hóa xảy ra tình trạng sạt lở ta luy dương. Ảnh: Cục Đường bộ.

Theo Phó Cục trưởng Đường bộ Việt Nam Nguyễn Thanh Hoài, các tuyến Quốc lộ do Trung ương quản lý về căn bản vẫn bảo đảm giao thông thông suốt, không xảy ra tình trạng ách tắc kéo dài do ngập lụt hoặc sạt lở.

Tuy nhiên trên các tuyến đường do địa phương quản lý, mưa lớn đã gây ngập úng, sạt lở và hư hỏng cục bộ tại một số khu vực thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Đặc biệt tại Km24+987 trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành (đường nối Cảng Nghi Sơn với đường Hồ Chí Minh), mưa lớn gây xói lở mố cầu Bái Sim và sụt lún đường đầu cầu, khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị quản lý đã tổ chức rào chắn, đặt biển cảnh báo và triển khai phân luồng giao thông từ xa tại hai vị trí Km19+200 và Km30+600 nhằm ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Trên các tuyến đường tỉnh, mưa lớn cũng gây ngập sâu tại 4 vị trí, dẫn đến ách tắc giao thông. Trong đó, tuyến ĐT.519B có 3 vị trí ngập (2 vị trí thuộc xã Tân Thành, 1 vị trí thuộc xã Thăng Lộc); tuyến ĐT.520B có 1 vị trí ngập thuộc xã Hóa Quỳ.

Các đơn vị quản lý đã triển khai rào chắn, đặt biển cảnh báo và hướng dẫn phương tiện di chuyển theo phương án phân luồng.

Với hệ thống giao thông nông thôn, có 2 tràn giao thông hư hỏng tại xã Yên Thọ; 20 tràn ngập sâu, gồm 6 tràn tại xã Xuân Chinh, 13 tràn tại xã Hóa Quỳ và 1 tràn tại xã Vạn Xuân.

Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương đã bố trí lực lượng kiểm soát tại những vị trí ngập sâu, cắm biển cảnh báo và kiên quyết ngăn người, phương tiện qua lại tại các khu vực không bảo đảm điều kiện an toàn.

Đối với sự cố hư hỏng tại cầu Bái Sim, Cục Đường bộ đã ban hành Văn bản số 7598/CĐBVN-TCGT đề nghị Sở Xây dựng Thanh Hóa khẩn trương tổ chức rào chắn, phân luồng giao thông từ xa.

Huy động nhân lực, phương tiện, vật tư để sửa chữa, khắc phục hư hỏng, sớm khôi phục giao thông khi công trình bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn.