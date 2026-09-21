Nhiều tuyến đường tại Thanh Hóa, Nghệ An ngập, tắc

Mưa lớn gây ngập tại Trường Tiểu học Hoàng Mai 1.

Nhiều điểm ngập, tắc đường tại Thanh Hóa

Chiều 21/9, Cục Đường bộ Việt Nam (Cục ĐBVN) cho biết, trên tuyến Quốc lộ 1 qua tỉnh Thanh Hóa hiện còn 4 vị trí ngập nước, độ sâu trung bình từ 5-12cm. Các vị trí này chưa phát sinh thiệt hại và phương tiện vẫn lưu thông bình thường.

Đối với hệ thống đường do địa phương quản lý, Thanh Hóa ghi nhận 13 vị trí ngập nước gây tắc đường. Đến nay, 6 vị trí đã nước rút, thông xe; 7 vị trí còn lại tiếp tục bị ảnh hưởng.

Giáo viên Trường Tiểu học Thiệu Dương, phường Hàm Rồng (Thanh Hóa) kê cao bàn ghế để tránh lũ hôm 17/9. (Ảnh: Thế Lượng)

Trên các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý còn 2 điểm ngập gây tắc, gồm một vị trí trên Quốc lộ 47C và một vị trí trên đường NS-BT. Các đơn vị chức năng đang tổ chức khắc phục và phân luồng giao thông.

Trên các tuyến đường tỉnh, có 11 vị trí ngập gây tắc đường, trong đó 6 vị trí đã thông xe, còn 5 vị trí chưa thể khắc phục hoàn toàn. Lực lượng quản lý đường bộ đã căng dây, đặt biển cảnh báo và cấm đường tại các điểm nguy hiểm.

Bên cạnh ngập úng, Thanh Hóa ghi nhận 2 vị trí sạt lở gây tắc đường. Trong đó, điểm sạt lở tại Km133+260 trên Quốc lộ 16 đã được khắc phục, thông tuyến. Riêng điểm sạt taluy dương tại Km24+300 trên đường tỉnh 519 vẫn đang bị tắc do lưu lượng nước chảy lớn, chưa thể triển khai xử lý.

Thiên tai cũng gây sạt taluy dương tại 145 vị trí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với tổng khối lượng đất đá khoảng 21.567m3. Ngoài ra, có 11 vị trí sạt taluy âm với tổng chiều dài khoảng 177m; 3 vị trí hư hỏng mặt đường trên ĐT.530 với diện tích khoảng 58m2 và 2 vị trí hư hỏng cống.

Nghệ An còn 3 điểm tắc đường

Tại Nghệ An, Cục ĐBVN thống kê, nước đã rút tại các tuyến quốc lộ, phương tiện có thể lưu thông bình thường.

Tuy nhiên, trên đường tỉnh 541B vẫn còn 2 vị trí ngập gây tắc tại Km6+470 (Tràn Chà Lạp 1) và Km9+450 (Tràn Chà Lạp 2). Mực nước tại hai vị trí này lần lượt khoảng 0,45m và 0,5m.

Trường Tiểu học Hoàng Mai 1 (phường Hoàng Mai, Nghệ An) hôm 17/9.

Lực lượng chức năng đã đóng đường, bố trí người trực gác, căng dây và đặt biển cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Đáng chú ý, tại Km21+900 trên đường tỉnh 543C phát sinh thêm một điểm sạt taluy dương gây tắc đường, nâng tổng số điểm sạt lở trên địa bàn lên 69 vị trí.

Các đơn vị quản lý đường bộ đang huy động máy móc, nhân lực để xử lý đất đá sạt lở, trước mắt triển khai thông xe một vệt tại những vị trí đủ điều kiện.

Những khu vực chưa bảo đảm an toàn tiếp tục được đóng đường và bố trí lực lượng trực gác.

Cục ĐBVN cho biết, sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thiệt hại, các vị trí tắc đường và kết quả khắc phục hậu quả thiên tai trong những báo cáo tiếp theo.