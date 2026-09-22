Nhiều tuyến đường sạt lở sau mưa lớn

Đất, đá sạt lở xuống đường ở xã Quế Phước. Ảnh: Công an xã Quế Phước

Mưa lớn khiến một điểm taluy âm dưới chân đèo Liêu (xã Thạnh Bình) tiếp tục sạt lở. Trong khi đó, tại xã Quế Phước, lực lượng chức năng đã phong tỏa một tuyến đường bị sạt lở, nơi xuất hiện đá tảng lăn xuống.

Cụ thể, khu vực taluy âm dưới chân đèo Liêu tại Km41+200 bị sạt lở. Do đây là điểm từng xảy ra sạt lở trước đó, chính quyền địa phương đang theo dõi trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp.

Ngay khi phát hiện sự cố, chính quyền địa phương phối hợp các lực lượng chức năng và đơn vị thi công, nhanh chóng huy động nhân lực, phương tiện cùng vật tư đến hiện trường để khắc phục.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực đèo Liêu cần chú ý quan sát, giảm tốc độ và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, đặc biệt tại vị trí đang khắc phục sạt lở.

Trong khi đó, sáng 22/9, Công an xã Quế Phước phong tỏa một tuyến đường trên địa bàn do sạt lở và xuất hiện đá tảng lăn xuống lòng đường sau mưa lớn.

Đoạn sạt lở cơ bản đã được dọn dẹp. Ảnh: Công an xã Quế Phước

Trước đó, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở tại khu vực Gành Dinh (thôn Tứ Trung, xã Quế Phước). Nhiều tảng đá lớn lăn xuống mặt đường, đe dọa an toàn của người và phương tiện qua lại.

Để đảm bảo an toàn, Công an xã giăng dây, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng chốt chặn, tạm thời cấm người và phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm này.

Ngay sau sự việc, chính quyền địa phương đã huy động nhân lực và xe xúc lật đến hiện trường để dọn dẹp đất đá, khắc phục sạt lở.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, sự cố sạt lở trên tuyến đường qua khu vực Gành Dinh cơ bản được khắc phục, các phương tiện tạm thời có thể lưu thông bình thường.

Tuy nhiên, do khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở và đá lăn, Công an xã Quế Phước đề nghị người dân khi lưu thông qua đây cần chú ý quan sát, giảm tốc độ để đảm bảo an toàn.