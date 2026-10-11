Nhiều tuyến đường phía Nam TP. Hồ Chí Minh bị ngập sâu do triều cường

Nhiều xe máy chết máy, người dân phải dắt bộ; tài xế xe công nghệ, người giao hàng dừng xe chờ nước rút. Sóng nước từ xe tải, xe container tràn vào hẻm, nhà dân, gây mất an toàn giao thông. Theo dự báo, triều cường còn duy trì ở mức cao những ngày tới, nguy cơ ngập gia tăng khi kết hợp mưa lớn.

Các phương tiện lưu thông trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận, bị ngập do triều cường chiều 11/10. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Bờ bao tạm ngăn triều cường trên đường Trần Xuân Soạn. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Các phương tiện lưu thông trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận, bị ngập do triều cường chiều 11/10. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Các phương tiện di chuyển qua khu vực ngã tư Nguyễn Lương Bằng - Hoàng Quốc Việt, bị ảnh hưởng nặng do triều cường tối 11/10. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Xe chết máy trên đường Phạm Hữu Lầu, phường Tân Mỹ, ngập sâu do triều cường tối 11/10. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Xe máy di chuyển trong hẻm 115 đường Phạm Hữu Lầu, phường Tân Mỹ, ngập sâu do triều cường tối 11/10. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Đường Phạm Hữu Lầu, phường Tân Mỹ, ngập hàng cây số do triều cường tối 11/10, đây là điểm ngập nặng bậc nhất do triều cường ở TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Chị Nguyễn Thị Cẩm Ly chờ khách trong cảnh ngập nước. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Nhiều người dân lao động TP. Hồ Chí Minh cũng phải ngừng việc mưu sinh vì triều cường. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Đường Phạm Hữu Lầu, phường Tân Mỹ, ngập hàng cây số do triều cường tối 11/10, đây là điểm ngập nặng bậc nhất do triều cường ở TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Quán cơm tấm của chị Nguyễn Thị Cẩm Ly ở đầu hẻm 92 đường Phạm Hữu Lầu, phường Tân Mỹ, vắng khách do triều cường tối 11/10. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Người dân sống ở khu vực đường Phạm Hữu Lầu, phường Tân Mỹ, đã quen với tình trạng ngập nước do triều cường. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Nhiều người dân phải ngừng di chuyển, chờ đợi nước rút dần trên đường Phạm Hữu Lầu, phường Tân Mỹ, ngập sâu do triều cường tối 11/10. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận, bị ngập sâu do triều cường chiều 11/10. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN