Nhiều tuyến đường ở trung tâm Vinh biến thành sông, xe chết máy hàng loạt

Mưa lớn khiến nhiều phương tiện chết máy.

Trưa 19/9, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Nghệ An cho biết trong 24 giờ qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa đo được trên toàn tỉnh phổ biến 10-40mm, riêng Dừa 57.6mm, Vinh 63.2mm trong vòng 3 giờ. (Ảnh: N.T)

Trong đó, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường ở TP Vinh (cũ) ngập cục bộ, gây không ít khó khăn cho người dân khi lưu thông. (Ảnh: N.T)

Từ sáng 19/9, các tuyến đường như Trường Chinh, Phan Bội Châu, Phong Đình Cảng, Đốc Thiết, Nguyễn Thị Minh Khai,... chìm trong biển nước. (Ảnh: N.T)

Nhiều đoạn ngập sâu hơn nửa mét khiến hàng loạt phương tiện chết máy. (Ảnh: N.T)

Tại đường Nguyễn Tư Nghiêm, nước ngập khoảng 20cm, hơn nửa bánh ô tô. (Ảnh: N.T)

Mưa lớn, đường ngập khiến nhiều phương tiện gặp khó khăn trong việc di chuyển. (Ảnh: N.T)

Mưa lớn cũng khiến một số khu dân cư ngập sâu, nước tràn vào nhà dân. (Ảnh: N.T)

Trước tình hình mưa lớn, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Nghệ An cảnh báo đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị và vùng thấp trũng; Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. (Ảnh: N.T)