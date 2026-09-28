Nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu do triều cường

Chiều 28/9, dù TPHCM không có mưa, đoạn giao giữa đường Nguyễn Lương Bằng và Hoàng Quốc Việt (phường Tân Mỹ, TPHCM) vẫn ngập sâu do ảnh hưởng của triều cường.

Đường ngập sâu khoảng nửa bánh xe máy, kéo dài chừng 200 m từ khu vực cầu Ông Đội đến đường Hoàng Quốc Việt. Theo người dân, nước bắt đầu dâng từ khoảng 16h và tiếp tục lên cao vào thời điểm cuối giờ chiều.

Nhiều người đi xe máy phải chạy lên vỉa hè để tránh đoạn đường ngập. Các phương tiện di chuyển qua khu vực này chậm hơn bình thường, một số xe phải giảm tốc độ để tránh nước tràn vào động cơ.

Tình trạng ngập do triều cường cũng xuất hiện tại khu vực này những ngày trước.

Khu vực trước cổng Trường THCS Phạm Hữu Lầu và Trường Mầm non Phú Mỹ bị ngập sâu vào giờ tan tầm.

Học sinh, phụ huynh gặp khó khăn khi di chuyển qua đoạn đường ngập.

Tại đường Phạm Hữu Lầu, đoạn giao với đường 15B, nước dâng cao khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, giao thông ùn ứ cục bộ.

Tại đường số 14, phường Tân Hưng, triều cường dâng cao đúng giờ tan tầm, ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của nhiều người.

Các xe phải chạy chậm, tránh tạo sóng nước vào người đi đường, đồng thời hạn chế nguy cơ trượt ngã tại đoạn mặt đường có ổ gà.

Khu vực đường Nguyễn Bình, xã Hiệp Phước cũng bị triều cường bao phủ. Một số hộ gia đình bị nước tràn vào nhà, phải dùng bao cát để đắp đê ngăn nước.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đợt triều cường này có khả năng đạt đỉnh trong các ngày 28-30/9, tức 18-20/8 âm lịch. Tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước đỉnh triều được dự báo ở mức 1,6-1,65 m, xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3 khoảng 5 cm. Trong khi đó, tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có khả năng đạt 1,75-1,85 m, cao hơn báo động 3 từ 15-25 cm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, nếu mưa lớn xảy ra cùng thời điểm triều cường dâng cao, nhiều khu vực trũng thấp, ven sông có thể xảy ra ngập úng, ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động kinh tế - xã hội. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường tại khu vực hạ lưu sông Sài Gòn được xác định ở cấp độ 2.