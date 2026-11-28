Ghi nhận tại một số xã, phường vùng ven TPHCM, mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn đường ngập sâu. Trên đường Công Nghệ Mới (xã Tân Vĩnh Lộc), nước mưa dồn về những đoạn trũng thấp, gây ngập, ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán của người dân dọc hai bên đường.

“Mưa lớn, xe cộ đi lại rất khó khăn, có xe còn chết máy giữa đoạn ngập. Những lúc như thế này, chúng tôi chẳng buôn bán được gì”, chị Hồng Liêm, bán trái cây trên đường Công Nghệ Mới, chia sẻ.

Mưa lớn gây ngập cục bộ trên đường Công Nghệ Mới, xã Tân Vĩnh Lộc. Ảnh: HỒNG LIÊM

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Trương Ngọc Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc, cho biết, UBND xã đã thông qua chủ trương đầu tư và sẽ triển khai nâng cấp đường Công Nghệ Mới trong thời gian tới.

Trên đường Mã Lò (phường Bình Trị Đông), nước ngập sâu khiến nhiều người dân chật vật di chuyển. Nhiều xe máy chết máy, người dân phải dắt bộ qua đoạn ngập. Một số người phải đứng trên vỉa hè chờ nước rút.

Mưa lớn gây ngập trên đường Lê Văn Thọ, phường Thông Tây Hội

Tại các đường Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ (phường Thông Tây Hội), mưa lớn từ khoảng 16 giờ khiến nhiều đoạn đường nhanh chóng bị ngập, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Đến 18 giờ, mưa vẫn chưa dứt, một số đoạn đường còn ngập sâu.

Tại phường Thủ Dầu Một, mưa kết hợp với triều cường gây ngập nhẹ một số tuyến đường. Dự kiến khoảng 21 giờ 30 tối nay, 28-11, mực nước triều sẽ tiếp tục dâng cao.

Trong khi đó, sau khi dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng đi vào hoạt động, một số tuyến đường không còn ngập do triều cường. Ghi nhận chiều tối 28-11, nước triều không còn tràn lên đường Hưng Phú (phường Chánh Hưng) như trước. Khu vực chợ Thủ Đức cũng không bị ngập trong cơn mưa chiều cùng ngày.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, nguyên nhân gây mưa dông là do rãnh áp thấp có trục qua khoảng 4-6 độ vĩ Bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, gây mưa trên diện rộng tại TPHCM, có nơi mưa to.