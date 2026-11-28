Theo ghi nhận PV Báo SGGP, chiều 28-11, khu vực ven chợ Ghềnh Ráng (phường Quy Nhơn Nam) ngập nặng do mưa lớn và nước từ các dãy núi Vũng Chua, Xuân Vân đổ dồn xuống. Các tuyến đường Chế Lan Viên, đường số 1, Hàn Mạc Tử, đoạn đầu Quốc lộ 1D... cũng bị ngập sâu, nhiều ô tô, xe gắn máy mắc kẹt giữa dòng nước.

Người dân cố tháo cống thoát nước, khơi dòng nước tại đoạn đầu Quốc lộ 1D để giảm ngập

Nhiều ô tô ngập sâu trong nước trên đường Hàn Mạc Tử

Ông Nguyễn Ngọc Thìn (51 tuổi, tiểu thương chợ Ghềnh Ráng) kể, mưa lớn, nước từ núi Xuân Vân đổ xuống nhanh, chỉ trong 3-5 phút đã ngập chợ và các tuyến đường.

“Đồ đạc, bàn ghế, tài sản trong hàng quán tôi bị nước cuốn trôi, trở tay không kịp. Sau mưa, tôi cố tìm kiếm, vớt vát lại tài sản để giảm bớt thiệt hại”, ông Thìn nói.

Người dân hỗ trợ đưa học sinh vượt qua điểm ngập sâu trên đường Hàn Mạc Tử

Người dân vượt qua điểm đường ngập sâu hơn 1m ở hẻm đường Hàn Mạc Tử để ra ngoài

Đến 16 giờ cùng ngày, mưa đã ngớt nhưng nước rút chậm, nhiều tuyến đường ven chợ Ghềnh Ráng vẫn ngập sâu. Trong đó, đường, các tuyến hẻm Hàn Mạc Tử ngập khoảng 1,5m. Đường Tô Ngọc Vân và Võ Phước ngập nặng, nước tràn vào nhà dân.

Các phương tiện cứu hộ được huy động để giải cứu ô tô mắc kẹt

Lực lượng cứu hộ được huy động hỗ trợ người dân tại các khu dân cư ngập sâu ven chợ Ghềnh Ráng

Vào các điểm đường bị ngập sâu ở khu vực Ghềnh Ráng để hỗ trợ người dân

Chiều cùng ngày, phường Quy Nhơn Nam huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị hỗ trợ người dân tại các điểm ngập sâu ven chợ Ghềnh Ráng. Lực lượng chức năng ưu tiên đưa học sinh ở các điểm trường bị ngập ra ngoài, trở về nhà.

Mưa lớn cũng khiến nhiều khu dân cư, tuyến đường ở phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây ngập lụt, chia cắt. Tại phường Quy Nhơn Tây, địa phương tổ chức sơ tán 16 hộ dân ở tổ dân phố 2 do khu vực bị ngập.

Người dân mở các cống tiêu thoát nước, khơi thông dòng chảy, giảm ngập tại khu vực Ghềnh Ráng

Lực lượng cứu hộ giải cứu các ô tô bị mắc kẹt trong các điểm ngập