Ngày 28/11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi tại khu vực Nha Trang﻿ ngập sâu, đã xuất hiện tình trạng sạt lở tại một số khu vực.

Nhiều tuyến đường ngập sâu khiến các phương tiện lưu thông gặp rất nhiều khó khăn. Các đường Phạm Văn Đồng, 23 Tháng 10, 2 Tháng 4, Mai Xuân Thưởng, Đặng Tất... ở phía Bắc Nha Trang đều bị ngập.

Trên đường Phạm Văn Đồng giao đường Đoàn Trần Nghiệp, phường Bắc Nha Trang tình trạng nước ngập sâu﻿, mùi hôi khiến nhiều phương tiện phải nhích từng chút để đi qua khu vực này.

Trên đường 2/4, nhiều phương tiện bị chết máy phải dắt bộ.

Tại khu vực gần Bãi Tiên, trên đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang xuất hiện tình trạng đất đá trên núi có hiện tượng sạt lở﻿, văng ra đường.

Trước tình hình trên, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cầu Bóng, Bộ đội Biên phòng Khánh Hoà đã có mặt tại hiện trường, phân luồng, nhắc nhở người dân và phương tiện đảm bảo an toàn khi lưu thông qua khu vực.

Do ảnh hưởng của mưa lớn﻿, tại tổ 15 Ngọc Sơn, phường Tây Nha Trang đã xảy ra sạt lở, không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, các hộ dân sinh sống gần điểm sạt lở, vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ông Nguyễn Đình Anh Minh - Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang đã kiểm tra và chỉ đạo các lực lượng khẩn trương bố trí rào chắn, biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm; đồng thời rà soát các hộ dân và công trình lân cận có nguy cơ bị ảnh hưởng, kịp thời triển khai phương án bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Tại xã Nam Ninh Hòa, hiện nay trên địa bàn toàn xã đã xuất hiện tình trạng ngập lụt tại nhiều khu vực. Đặc biệt, các thôn: Phú Hữu, Vạn Thuận, Phong Thạnh, Vạn Khê nước đã dâng cao, một số tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, tuyệt đối không lội qua các khu vực nước ngập sâu, nước chảy xiết, cầu tràn, cống, suối. Không cho trẻ em chơi, tắm, vớt củi gần khu vực ngập nước, ao hồ, sông suối. Chủ động kê cao tài sản, lương thực, giấy tờ quan trọng, ngắt điện khi nước dâng vào nhà để đảm bảo an toàn.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ 0h đến 12h ngày 28/11, khu vực đô thị tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, một số nơi mưa to. Lượng mưa đo được tại trạm Ninh An cao nhất với 162mm; hồ Am Chúa 76,6mm, Nha Trang 76,3mm và Cam Ranh 55,2mm. Mưa lớn khiến nhiều khu vực đô thị được cảnh báo có nguy cơ ngập lụt trong khoảng 11-16h cùng ngày. Độ sâu ngập phổ biến 0,2-0,5m, một số nơi có thể sâu hơn.