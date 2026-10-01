Nhiều tuyến đường ở Đồng Nai ùn tắc kéo dài, QL51 kẹt hơn 6km

Sáng 1/10, theo ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng, nhiều tuyến đường cửa ngõ và trục giao thông chính trên địa bàn TP Đồng Nai xảy ra ùn tắc kéo dài. Nhiều điểm, dòng phương tiện gần như đứng bánh, các xe chỉ có thể nhích từng chút một.

Ùn tắc kéo dài khoảng hơn 6km trên QL51.

Tại QL1, tình trạng ùn tắc xảy ra nghiêm trọng theo cả hai chiều. Ở hướng từ TP Đồng Nai đi TP.HCM dòng xe ùn tắc kéo dài từ khu vực ngã tư Bồn Nước, qua cầu Đồng Nai và tiếp tục về phía bến xe miền Đông mới. Hàng dài ô tô, xe tải và xe máy nối đuôi nhau, di chuyển chậm trong nhiều thời điểm.

Ở chiều ngược lại, phương tiện cũng tập trung đông, khiến lưu thông qua khu vực cầu Đồng Nai, ngã tư Vũng Tàu và các nút giao lân cận gặp nhiều khó khăn.

Trên QL51, hướng từ Đồng Nai đi Vũng Tàu ghi nhận tình hình lưu thông tương đối thông thoáng. Tuy nhiên, chiều từ Vũng Tàu về TP Đồng Nai, lượng phương tiện tăng cao, ùn tắc kéo dài từ khu vực Cổng 11 về đến ngã tư Vũng Tàu. Ngoài ra đoạn từ Cổng 11 kéo dài về hướng gần lối rẽ vào đường Đinh Quang Ân cũng ùn tắc nặng, tổng quãng đường ùn tắc khoảng hơn 6km.

Dòng xe đông đúc chen chúc ở ngã tư Vũng Tàu.

Không chỉ các tuyến quốc lộ, nhiều tuyến đường nội đô và đường kết nối với các trục chính cũng rơi vào cảnh ùn ứ.

Tại đường Lê Văn Duyệt dòng phương tiện nối đuôi nhau từ đoạn gần ngã tư Vũng Tàu đến khu vực cầu An Hảo. Các phương tiện nối thành từng hàng dài, việc di chuyển qua các nút giao diễn ra chậm chạp.

Anh Ngô Tuấn, ngụ TP.HCM cho biết, chỉ một đoạn đường chưa đến 1km nhưng anh phải mất khoảng một giờ mới có thể thoát khỏi điểm ùn tắc.

"Đường này nối ra ngã tư Vũng Tàu nên xe rất đông, gần như không thể di chuyển bình thường mà chỉ nhích từng chút một. Một đoạn chưa đến 1km nhưng phải mất gần một giờ mới đi qua được", anh Tuấn chia sẻ.

Dòng phương tiện đông đúc tứ bề.

Trong khi đó, trên đường Bùi Văn Hòa, tình trạng ùn tắc cũng diễn ra nghiêm trọng. Dòng xe từ khu vực giao với QL1 kéo dài đến Cổng 11, khiến phương tiện lưu thông qua đây gặp rất nhiều khó khăn.

Anh Văn Toàn, ngụ phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai cho biết, sáng 1/10 tôi có công việc phải di chuyển từ Đồng Nai đi TP.HCM và ngược lại nhưng hành trình gặp nhiều trở ngại do ùn tắc kéo dài. "Xe rất đông, đi lại khó khăn. Nhiều đoạn phương tiện gần như đứng yên, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể di chuyển qua được", anh Toàn cho biết.

Video: Ùn tắc kéo dài nhiều tuyến đường ở Đồng Nai.

Một tài xế khác, là anh Văn Hội ngụ phường Trảng Dài cho biết hôm nay anh có việc phải lưu thông trên đường Bùi Văn Hòa ra hướng Cổng 11. Trong quá trình di chuyển cũng gặp cảnh ùn tắc nghiêm trọng, có thời điểm xe phải dừng, chờ trong thời gian dài.

Tình trạng ùn tắc trên nhiều tuyến đường trong sáng 1/10 khiến việc di chuyển giữa khu vực trung tâm TP Đồng Nai với các tuyến cửa ngõ, QL1, QL51 mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Trước tình trạng trên, các lực lượng chức năng đã phải xuống đường tại các nút giao để điều tiết giao thông.