Nhiều tuyến đường khu vực miền núi Đà Nẵng sạt lở sau mưa lớn

Ngày 22/9, Công an xã Quế Phước (TP Đà Nẵng) đã cử lực lượng chức năng phong tỏa một tuyến đường bị sạt lở, xuất hiện đá tảng lăn xuống đường sau mưa lớn trên địa bàn.

Khu vực miền núi Đà Nẵng xuất hiện sạt lở sau mưa lớn. (Ảnh: Công an xã Quế Phước).

Trước đó, do mưa lớn kéo dài khiến khu vực Gành Dinh (thôn Tứ Trung, xã Quế Phước) xảy ra sạt lở. Nhiều đá lớn lăn xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, công an xã đã giăng dây, cắm biển, đồng thời bố trí lực lượng chốt chặn tạm thời cấm người và phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã huy động nhân công, xe xúc lật đến hiện trường hót dọn sạt lở.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, sạt lở tuyến đường qua khu vực Gành Dinh đã cơ bản được khắc phục, tạm thời lưu thông bình thường.

Tuy nhiên, khu vực vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ đất đá sạt lở, đá lăn, Công an xã Quế Phước đề nghị người dân và các phương tiện khi lưu thông qua đây chú ý quan sát, giảm tốc độ và đảm bảo an toàn.

Trong thời gian mưa lớn, người dân hạn chế dừng, đỗ hoặc di chuyển qua khu vực taluy, đồi núi có nguy cơ sạt lở.

Cùng ngày, khu vực Đèo Liêu (xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng) cũng xảy ra sạt lở taluy tại Km 41+200.

Chính quyền địa phương phối hợp lực lượng chức năng và đơn vị thi công huy động nhân lực, phương tiện, vật tư đến hiện trường xử lý.

Đơn vị thi công sử dụng rọ đá để gia cố taluy âm để ổn định nền đường, hạn chế tác động của nước mưa và nguy cơ sạt lở đất đá tiếp tục lan rộng.